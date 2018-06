Cocina 'a lo grande' a beneficio de la fundación Vicente Ferrer Cerca de un centenar de chefs y profesionales de sala se unen en una gana en la que se podrán degustar productos de la provincia ALFONSO MAYA GRANADA Sábado, 9 junio 2018, 01:17

Una iniciativa solidaria organizada por la asociación de Cocineros Granadinos 4.0 tendrá lugar en el restaurante María de la O a las 20 horas este domingo 17 de junio. En la cita, se servirá un menú cuyos aperitivos, elaborados por los alumnos de las dos escuelas de hostelería granadinas, Hurtado de Mendoza y La Inmaculada, abrirán la copa de bienvenida junto a unas sorprendentes anchoas de cordero que preparará Victoria Tango y se degustarán junto al vermut de Garaje de Curro. El resto del menú se servirá en el salón interior y estará compuesto por tres platos y un postre elaborado por los pasteleros de la asociación Granada Origen. Tendrá un precio de 45 euros por persona con bebida incluida, durante la recepción y la cena. Reservas al teléfono 958 21 60 69.

Un evento único que aglutinará a diferentes asociaciones relacionadas con el sector y contará con la colaboración del Ayuntamiento de Granada, Sabor Granada, Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo, Cámara de Comercio, IDEAL, D.O. Vinos de Granada, D.O. Pan de Alfacar, Cervezas artesanas como Nazarí y Alpujarra, Cárnicas Luján, Jamonzar, Jamones de Jubiles, Aceites Campopineda, Quesería Maravilla, IFAPA, la Asociación de Pan Ecológico de Granada, la Lonja de Motril y su cofradía de Pescadores, la Heladería Daniel, Asociación de Ganaderos Criadores de la raza ovina Lojeña del Poniente Granadino y otras muchas que no han dudado en apoyar la causa. Más de 50 cocineros, como Carlos Caballero director de PilsaEduca, Sergio Fernández, profesor de la escuela de MasterChef, Álvaro Arriaga, Marcos Pedraza del restaurante Ruta del Veleta, Lola Marín de Damasqueros, Jose Caracuel de Casa Piolas, Pablo Sánchez de El Gallo, José de la Blanca del Hotel Miba o Francisco Izquierdo de Aráis, son algunos de los chef que se sumaran a los Cocineros Granadinos 4.0.