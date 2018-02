El coche del kamikaze transportaba 657 kilos de hachís y llevaba matrícula falsa Estado en el que quedó el vehículo del conductor kamikaze tras el accidente. / IDEAL El conductor de la furgoneta está ingresado en el hospital con la tibia rota y pendiente de pasar por el quirófano de Traumatología JOSÉ RAMÓN VILLALBA GRANADA Viernes, 16 febrero 2018, 02:08

La Guardia Civil sigue buscando a los dos ocupantes del turismo Mercedes E-220 que la noche del miércoles colisionó con una furgoneta en la A-44, a la altura de Albolote, después de saltarse un control de los agentes del instituto armado. El vehículo del kamikaze transportaba 656 kilos de hachís en el maletero, repartidos en distintos fardos cubiertos de tela de saco de arpillera y de plástico negro.

La droga incautada tiene un valor en el mercado negro de casi dos millones de euros, en concreto, 1.968.000 euros, sin contar que esta droga antes de ponerse a la venta puede cortarse y mezclarse con otras sustancias para multiplicar su cantidad y, por ende, los beneficios económicos tras su venta.

El coche circuló en sentido contrario por espacio de quinientos metros hasta que colisionó con la furgoneta, justo en el kilómetro 118,800 de la A-44 del carril que se dirige hacia Granada, aunque los 'narcos' conducían en sentido contrario. El número de bastidor se corresponde con un coche francés aunque circulaba con placa de matrícula falsa de la ciudad de Cádiz. Tras la colisión, el turismo quedó destrozado por su parte delantera.

Distintas patrullas de las policías locales de Peligros y Albolote se personaron en el lugar pocos minutos después de registrarse el accidente. Los agentes colaboraron en todo momento con sus compañeros de la Guardia Civil, que rastrearon la zona para tratar de localizar a los dos ocupantes del turismo kamikaze.

Huellas en el turismo

No hubo suerte. Aunque la Benemérita ha tomado huellas en el vehículo, así como otras pruebas que podrían ayudar a localizar a estos dos individuos huidos desde las 20.30 horas del miércoles. Los ocupantes de este turismo demostraron poca experiencia y la prueba es el nerviosismo que exhibieron tras ver a la patrulla de la Guardia Civil. Giraron 180 grados el sentido de la marcha y comenzaron a circular en dirección contraria. Por otro lado, a los investigadores les extraña también que circularan con esa cantidad de droga -se trata de un alijo bastante importante- sin llevar ningún vehículo lanzadera por delante para avisar de posibles controles de carretera. Dos señales, tanto el nerviosismo mostrado por los ocupantes como el no llevar un coche lanzadera, que pone de manifiesto que seguramente los ocupantes del coche no tengan demasiada experiencia en el transporte de droga. No se descarta que estos dos individuos sean jóvenes utilizados por las mafias del hachís para transportar droga asumiendo demasiados riesgos.

Por otro lado, el conductor de la furgoneta malherido sigue ingresado en un hospital de la capital granadina con la tibia rota y en espera de pasar por quirófano. Su vida no corre peligro pero su estado de salud es grave y está pendiente de evolución.

La Policía Judicial de la Guardia Civil mantiene abierta una investigación tratando de poner nombre y rostro a los dos ocupantes de este turismo kamikaze.