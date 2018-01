El coche que atravesó la mediana y colapsó ayer la Circunvalación de Granada no tenía seguro

Un fuerte ruido impactó ayer sobre las 14.15 horas en las aulas de los institutos Generalife y Fray Luis de Granada. Poco después era visible una columna de humo que podía verse desde distintos puntos de la ciudad. Se trataba de un turismo en llamas accidentado en la Circunvalación entre las salidas de Méndez Núñez y Chana en dirección Jaén. El ruido del impacto procedía de un accidente registrado a pocos metros de los dos centros educativos citados. Un turismo se salió de la vía seguramente por una distracción del conductor, chocó con la mediana y al volver al carril volcó. Los ocupantes tuvieron tiempo de salir del coche antes de que éste comenzara a arders. El vehículo quedó calcinado y siniestro total.

Los primeros en personarse en el lugar de los hechos fueron los efectivos de la Policía Local, quienes intentaron sofocar las llamas con los extintores que portan en sus vehículos a la vez que trataban de aislar con pivotes el carril donde se registró el accidente. Poco después llegaron la Guardia Civil de Tráfico y los Bomberos, así como un dispositivo sanitario que trasladó a los tres ocupantes al hospital; el conductor quedó herido grave y los otros dos leves. Todos han recibido ya el alta hospitalaria, después ser atendidos en el servicio de Urgencias y uno de ellos pasar por el área de Observación.

El turismo circulaba sin seguro, según ha podido saber este periódico, aunque el resto de la documentación sí estaba en regla. Tampoco ha trascendido el resultado de la prueba de alcoholemia practicada al conductor.

¿Vehículo a la fuga?

En un principio, según las manifestaciones efectuadas por los ocupantes del turismo, se pensó que en el accidente había participado otro coche dado a la fuga, después esta tesis se fue desinflando para quedar en un accidente provocado por una salida de vía, con vuelco posterior e incendio.

Las lesiones más graves las presentaba el conductor con un cuadro de policontusiones, aunque pudo recibir el alta tras pasar unas horas en Observación. Los dos acompañantes presentaban heridas más leves que requirieron una asistencia sanitaria mínima.

El accidente generó un colapso de tráfico en la Circunvalación y en muchos puntos de la ciudad bastante importante. En sentido Jaén, hubo retenciones kilométricas que llegaron hasta Alhendín con la consecuente desazón para muchos conductores que tardaron en atravesar la Circunvalación una hora. «Yo venía de Alhendín hacia el Polígono de Asegra. Salí de casa a las 14.35 y llegué a las 15.39 a mi puesto de trabajo, casi cuarenta minutos tardé. Habitualmente lo hago en doce minutos. Los carteles anunciaban retenciones de cuatro kilómetros, pero no era real. Las colas se prolongaban más allá de los ocho kilómetros», apunta Pilar, recepcionista en una empresa privada instalada en el Polígono de Asegra.

Mientras la Guardia Civil de Tráfico cortó dos carriles en dirección Jaén, la Policía Local de Granada cerró la salida de Méndez Núñez para evitar colapsar aún más la Circunvalación y también esta salida que en pocos minutos se convirtió en un tapón de tráfico.

La ciudad no se escapó del colapso. Las salidas de Chana, Neptuno, Maracena y Méndez Núñez quedaron bloqueadas por la cantidad de coches que se vieron obligados a salir por estas vías. No solamente eso. El Camino de Ronda, Severo Ochoa, Neptuno y Arabial también sufrieron los efectos directos del accidente de tráfico de la Circunvalación y lo peor: fue en hora punta. Ello afectó a muchos granadinos que llegaron tarde a sus puestos de trabajo en horario vespertino. Estos problemas se prolongaron hasta bien pasadas las 16.30 horas. La Circunvalación no quedó despejada hasta pasadas las 17 horas, cuando se llevaron el vehículo calcinado y se limpió la zona del siniestro, aunque los agentes de tráfico habilitaron uno de los dos carriles cortados pasadas las 15.30 horas.

Las redes sociales también se llenaron de mensajes advirtiendo del colapso registrado ayer en la Circunvalación en hora punta.