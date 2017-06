13 impactos para cerrar #TATGranada17

13

“Como no depende de ti, te jodes ja ja”

Edu Galán de la revista satírica Mongolia, repitió esta tarde presencia en #TATGranada2017 y repitió éxito de carcajadas a mandíbula batiente. Bordeando a la perfección el límite de las distintas sensibilidades presentes, destacó en prime lugar el valor de Talking About Twitter en su promoción por la Libertad de Expresión, ya que “es capaz de tener sobre el escenario una monja comprometida como Sor Lucía y un ateo internacionalista como yo”. A partir de este extremo, abundó en el concepto de la Libertad de Expresión, con definiciones de catedráticos incluidas y realizó un repaso sobre los usos ardientes y delicados que se suceden en Twitter. Enumeró los temas que sí salen, pero incidió en los que nunca aparecen, que suelen ser las causas más nobles y necesitadas. También, describió los perfiles de los tuiteros más fastuosos y agresivos y terminó con un repaso de las portadas más polémicas de Mongolia, aquellas que entre trucos y tipografías, habla de la Infanta Cristina, de Trump, de Ortega Cano -con proceso judicial en ciernes-, y mil arrebatadoras imágenes transgresoras. Dejó para el final las respuestas que reciben, y destacó la del típico usuario enfurecido que les escribió por Twitter: “Si por mí fuera, vuestra revista estará clausurada bla bla bla (todo un glosario de insultos)”. Su respuesta fue la siguiente: “Pero como no depende de ti te jodes jaja”. “No vamos a parar”, certificó para despedirse.