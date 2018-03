Granada gasta casi 4 millones en una década en arreglar inmuebles privados en mal estado Edificio en mal estado situado en la Cuesta Gomérez. / Alfredo Aguilar La dejadez de los propietarios y el peligroso estado de estos inmuebles empuja a la administración pública a hacerse cargo de las remodelaciones SARAI BAUSÁN GARCÍA Granada Sábado, 17 marzo 2018, 17:12

Asociaciones y vecinos reclaman de forma continua en Granada por el fin de la estampa que presentan barrios como el Albaicín y el Centro, marcados por la huella constante de la ruina y el derrumbe. Pero, lejos de lo que muchos creen, se trata de un mal que no pasa impunemente por la capital, sino que el Ayuntamiento, a través de su Servicio de Conservación de Edificios, lucha diariamente por reducir el número de estos inmuebles en mal estado. Una actividad que no les resulta precisamente barata, pues, según la memoria que recoge la gestión realizada en el año 2016, arreglar edificios privados en mal estado ha costado una inversión de casi cuatro millones de euros en los últimos 12 años, cifra a la que habría que sumarse la inversión realizada en edificios públicos.

Los propietarios de edificios con más de 50 años de antigüedad deben presentar un Informe de Evaluación del Edificio (IEE) para asegurar que cumple los niveles de seguridad, salubridad y ornato público. Después, deben pasar ese control cada diez años. Son muchas las ocasiones en los que los propietarios, por diversos motivos - dejadez, la vivienda forma parte de una herencia de la que nadie se quiere hacer cargo, etc.-, no cumplen con los plazos ni llevan a cabo las mejoras. Cuando las obras deben hacerse de forma inmediata porque puede ser ocasionar un problema para la ciudadanía, el Ayuntamiento se ve obligado a emprenderlas con dinero público y luego pasarle la factura a los propietarios a través de sanciones económicas. Es en este proceso en el que se han invertido casi cuatro millones de euros.

«Son cuatro millones que se invierten en la ciudad pero en algo que la ciudadanía no ve, no se aprecia. Pero son procesos costosos y que se llevan mucho dinero», comenta el jefe del Servicio de Conservación de Edificios, Ignacio Rodríguez Arenas. Las reparaciones de inmuebles en mal estado en Granada, bien sea llevadas a cabo por los propietarios o de forma subsidiaria por la administración pública, supone un coste medio de 8.160 euros por edifico.

Difícil cobro

Los dueños tienen un año de plazo para presentar el Informe de Evaluación del Edificio. Si no lo hacen, se les concede tres meses de prórroga. Si a pesar de ello no lo llevan a cabo, el Ayuntamiento les puede imponer una sanción que puede alcanzar los 3.000 euros. 205 expedientes sancionadores se iniciaron entre 2014 y 2016 por este asunto, de los cuales el 75% está resueltos y algo más de la mitad de estos acabaron en sanción, de las que el Ayuntamiento debía cobrar un total de 156.750 euros en tres años. Además, el Consistorio puede poner distintos tipos de multas: cuando se hacen obras ilegales y deben demolerlas, cuando se le ordena al dueño hacer una reparación que no es muy urgente y no la lleva a cabo, y las impuestas a un propietario que no realiza la obra necesaria y, debido a la gravedad del estado del edificio, el Ayuntamiento se ve obligado a hacerla de forma subsidiaria. En este caso, el total de la multa se fracciona en diez pagos.

«Un 60% de lo que se invierte se cobra en uno o dos años pero el 40% restante cuesta mucho trabajo recibirlo. Al final, se acaba cobrando porque siempre nos queda la opción de ponerlo en el Registro de la Propiedad y así si alguien compra o vende el inmueble se tiene que hacer cargo de ese dinero, pero, claro, ya se está demorando muchísimo», recalca Rodríguez. A estas dificultades se suma una confusión encontrada en el seno de la institución pública sobre el tipo de multas que hay y la prisa que deben darse para cobrarlas. «Tardan más de un año en cobrar las multas porque se confunden con las sanciones a las obras ilegales y las multas coercitivas. Las sanciones da igual que la cobre ahora o en un año porque no les está costando dinero al Ayuntamiento, pero las coercitivas sí porque si no recibimos el dinero no se recupera», comenta el jefe de servicio.

Si no se ingresa, puede llegar el momento en el que sea difícil hacerse cargo de más obras y entonces, quién sabe si Granada finalmente se convertirá en una ruina.