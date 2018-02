Citados los dos exconsejeros delegados del PP en la empresa del cementerio de Granada tras acudir ellos mismos al juzgado Emucesa es la empresa que gestiona el cementerio de Granada. / ALFREDO AGUILAR Eduardo Moral y María Francés llevaron los informes jurídicos al juzgado de guardia, anticipándose al propio consejo de administración QUICO CHIRINO GRANADA Lunes, 19 febrero 2018, 20:17

El magistrado del Juzgado de Instrucción número 9 de Granada ha citado a declarar, en calidad de investigados por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación, a los ex consejeros delegados de Emucesa en la etapa del PP, Eduardo Moral y María Francés. Están llamados los días 23 y 28 de marzo, respectivamente. Antes, el juez oirá la versión de un testigo.

Lo singular del caso es que tanto María Francés como Eduardo Moral acudirán tan pronto a declarar porque fueron ellos mismos quienes llevaron al juzgado de guardia los informes jurídicos de Emucesa que alertaban de las contrataciones de al menos cinco personas que, presuntamente, no pisaron las oficinas de la empresa.

Se anticiparon así a la decisión del consejo de administración de la sociedad, que en su reunión del 24 de enero acordó interponer denuncia contra los dos exconsejeros y los cinco supuestamente beneficiados. Hasta ahora, sólo existía la denuncia presentada por ‘Vamos, Granada’ pero en fiscalía, que ha procedido a su archivo para que se una la investigación en una misma causa, como es obligado.

"Estrategia de confusión"

En una nota de prensa, Eduardo Moral y María Francés han celebrado que sea un juzgado de instrucción el que analice e investigue las consideraciones realizadas por el gerente de Emucesa y posteriormente por su asesor jurídico en dos informes.

Mantienen su inocencia y aducen que dieron el paso de acudir al juzgado de guardia para garantizarse una «tutela judicial efectiva». Consideran que se ha producido una «estrategia de confusión».

«La transgresión de la presunción de inocencia más flagrante se produce sin embargo con los ataques personales sufridos por los afectados tras la filtración del informe del asesor jurídico de Emucesa, informe con el que los ex consejeros delegados no están de acuerdo y que rechazan de plano por ser de parte y basarse únicamente en las incongruentes explicaciones del gerente, sin tener en cuenta ni considerar la opinión de los afectados por el mismo. Este informe vuelve a salir a la opinión pública antes de que se conozca por el consejo de administración, faltando a un deber elemental de sigilo, prudencia y respeto para los ex consejeros delegados aludidos. Estas filtraciones demuestran, a nuestro entender, que el único objeto de esta polémica es situar el nombre de los dos ex consejeros delegados ante la opinión pública para cuestionar su honradez», lamentan los ahora investigados.