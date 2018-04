Cita con las mejores ofertas del sector inmobiliario Ayer arrancaba la nueva edición del Salón Inmobiliario de IDEAL con unas jornadas profesionales que fueron todo un éxito. / IDEAL IDEAL celebra, durante todo este fin de semana, una nueva cita del Salón Inmobiliario de Granada FERNANDO ARGÜELLES GRANADA Sábado, 7 abril 2018, 00:39

El perfil del visitante que ayer se acercó a la primera tarde de celebración del Salón Inmobiliario era el de pareja joven que busca piso para iniciar una vida en común, o dejar de pagar un alquiler y tener así su vivienda propia.

Según los expertos, ahora es el mejor momento para hacerlo por la situación que se está dando en el mercado nacional. Pero IDEAL, todavía hace aún más idóneo ese momento con la celebración de su anual Salón Inmobiliario, una cita que llega cargada de grandes ofertas y promociones que pueden resultar de lo más atractivo al bolsillo de aquellos que piensan en cambiar de vivienda, comprarse un apartamento en la playa o afrontar el ilusionante reto de contar con su primer hogar.

Gran éxito tuvo ayer la jornada profesional con la que arrancaba el Salón Inmobiliario

Desde ayer por la tarde, y hasta el próximo domingo, el Hotel Barceló Granada Congress (junto al Centro Comercial Neptuno), acoge esta propuesta comercial que ofrece la gran ventaja de poder conocer, en un mismo espacio, la más amplia y variada oferta inmobiliaria de la provincia granadina, así como los servicios que prestan diferentes empresas relacionadas con el sector inmobiliario. En concreto, en esta edición del certamen organizado por IDEAL se cuenta con la participación de las siguientes empresas: Basic - Villas & Home, Inmobiliaria Uno, Qube Constructora, Pisos.com, Tecnocasa, Cajasur, STUC 'Mirador de Alhendín, ACEP - Construcciones Otero, Cluster - MI3, Navigar, Colegio Oficial de Administradores de Fincas, SG, Leroy Merlin, Adaix Playa Granada, BIMND, Granada Selección, Gas Natural, Garnata Drone, JMP 360 y Urbanización Cañadas del Parque.

Todas ellas ponen a disposición del público sus servicios, promociones y ofertas.

Jornadas

Además de esta jornada, en estos días de celebración del Salón Inmobiliario de IDEAL no van a faltar una serie de talleres en los que se abordarán cuestiones y novedades de gran interés para los profesionales del sector inmobiliario, mundo de la construcción y público en general. Ayer se iniciaba esta útil y didáctica propuesta y se desarrollaban ya los primeros de los talleres. Así, no faltó el impartido por BIMND, que trató sobre el escaneado láser 3D, herramienta para los profesionales del sector. También Leroy Merlin ofrecía un taller sobre presupuestos online de cocinas en 3D y Andrés Ferrer, de Clúster CSA, otro sobre el 'Blower Door', un ensayo que mide la hermeticidad y el aislamiento que tienen las viviendas. La tarde se completó con la sesión del Colegio de Administradores de Fincas de Granada que simuló una junta de vecinos. Hoy sábado no faltarán talleres como, nuevamente, el de Leroy Merlin a las doce del mediodía, y el de Clúster CSA, una hora más tarde.

El Salón Inmobiliario de IDEAL, que cuenta con el patrocinio de ACP Granada, Pisos.com, Cluster CSA y Caja Sur, puede visitarse hoy y mañana en horario de once de la mañana a nueve del mediodía, en el Hotel Barceló Granada Congress. Sin lugar a dudas, el lugar ideal para conocer la oferta inmobiliaria de capital, Costa y provincia de Granada. Y es que aunque el tiempo no acompañe, nada mejor que aprovechar el día de lluvia para conocer las propuestas.