"La cirugía láser ha cambiado completamente para mejor mi vida laboral y personal"

Testimonio de un paciente de cirugía láser con femtosegundo operado en Clínica Oftalmológica Dr. Benavides R. I. Granada

La técnica lásik 100% láser con femtosegundo, está considerada por los mayores expertos a nivel mundial como la más segura, eficaz y de más rápida recuperación para la corrección de miopía, astigmatismo, hipermetropía y vista cansada.

Hoy recibimos el testimonio de Daniel Moreno López, paciente operado con esta técnica por el Dr. Javier Benavides, Director médico de la Clínica Oftalmológica Dr. Benavides de Granada y un reconocido experto en este tipo de cirugía.

¿Por qué decidiste operarte?

He tenido que usar gafas más de 15 años al tener miopía y astigmatismo. Era totalmente dependiente de ellas o de las lentillas. Tenía una necesidad imperiosa de prescindir de ellas tanto por motivos profesionales como por el engorro que suponían en mi vida personal.

¿Qué aspectos tuviste en cuenta para decidir el centro para operarte y por cuál te decantaste?

Me informé sobre la técnica usada en la operación y los casos de éxito que conocía de otros pacientes. Al final decidí acudir a la Clínica Benavides por la confianza que me generaron las experiencias de los pacientes que conocía y por la minuciosidad de las pruebas que me hicieron y la calidad de la información que recibí en la cita preoperatoria.

¿Cómo recuerdas la operación?

Fue indolora, todo fue perfecto y con un trato exquisito por parte del equipo médico de la Clínica Benavides.

¿Cómo fue tu recuperación?

Al día siguiente ya comencé a ver las mejorías en mi visión.

¿Cómo ha cambiado tu vida después de operarte?

Ha cambiado completamente para mejor tanto en mi vida laboral, como personal.

Ha sido la mejor inversión económica que he realizado en mi vida ya que he ganado en salud y calidad de vida. Lo recomiendo.

TÉCNICA FEMTOLÁSER, VANGUARDIA EN LA CORRECCIÓN DE LOS PROBLEMAS DE VISIÓN

Los resultados de la tecnología Femtoláser han sido comprobados en miles de pacientes y demuestra mejorar ostensiblemente los resultados respecto de otras técnicas como el Lasik con cuchilla o incluso otras técnicas 100% láser:

1. Ultra-Precisión. Adaptación total a los parámetros de la córnea del paciente.

2. Mayor seguridad. Minimización de las posibles complicaciones post-operatorias como cortes irregulares, infecciones, aparición del síndrome del ojo seco, etc

3. Minimización de las molestias postoperatorias, respecto de cualquier otra técnica

4. Este procedimiento ofrece la recuperación más rápida, por lo que el paciente puede hacer vida normal prácticamente de inmediato

5. Resultados Visuales inmediatos superiores respecto a otras técnicas quirúrgicas.

6. Mejor visión nocturna

, ALTA TECNOLOGÍA EN MANOS EXPERTAS

Ni la más alta tecnología es capaz de explotar todo su potencial, sin las manos del experto que hay tras ella. Por este motivo, es muy recomendable acudir a profesionales de gran experiencia en el campo de la cirugía refractiva para asegurar que el procedimiento se realiza con las máximas garantías y con el mejor resultado posible.

En Granada contamos con uno de los profesionales más experimentados y reconocidos del panorama nacional en lo que a este campo se refiere. El Dr. Benavides, director médico de la Clínica Oftalmológica Dr. Benavides, acumula en su haber años de experiencia y una extraordinaria formación que se inició en el Instituto Barraquer de América donde el mítico Dr. Barraquer fue su mentor. Durante su estancia en este centro, el Dr. Benavides tuvo el privilegio de asistir a los primeros ensayos mundiales de la cirugía láser ocular. Desde entonces no ha dejado de formarse y de acumular experiencia para poder ofrecer a sus pacientes las técnicas más avanzadas y eficaces con el mayor grado de seguridad.