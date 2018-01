Cinco preguntas al alcalde de Granada 02:04 El alcalde de la capital, Francisco Cuenca, en la plaza del Carmen. / Ramón L. Pérez Entrevista a Francisco Cuenca, alcalde de Granada | El regidor confía en que 2018 sea el año en el que el acelerador se instale en Granada, llegue el legado de Lorca y empiece a funcionar el AVE M. V. COBO Granada Martes, 23 enero 2018, 01:41

Francisco Cuenca y sus siete concejales han logrado 'sobrevivir' a un año y medio difícil al frente del Ayuntamiento de Granada. El regidor saca pecho porque, al principio, hasta los suyos dudaban de si serían capaces de llevar las riendas de la capital con un gobierno en clara minoría. Ahora, cuando siguen sin tenerlo fácil, asegura que el debate se centra en «si lo hacen regular, bien o muy bien, pero nadie duda de que somos capaces». Sin embargo, en el salón de plenos se encuentra con un muro, el de la mayoría que suma la oposición. Y llegan sin dinero para emprender proyectos y con una situación económica desesperada. Ya ha descartado públicamente una cuestión de confianza para sacar adelante el presupuesto y sobre la moción de censura, ni siquiera se para a pensar. «Ellos tendrían que dar muchas explicaciones si la promueven», asegura. A pesar de todo, el primer edil cree que 2018 será un buen año para la capital, porque están empezando a cambiar las cosas.

-¿Cuáles son sus objetivos prioritarios en la recta final del mandato?

-La prioridad es cambiar el modelo productivo de esta ciudad. Las cosas están despertando, están cambiando. En el marco cultural, la llegada del legado de Lorca es determinante; seguir apostando por la mejora de los vuelos internacionales; y, en el marco de colaboración con la UGR, hay que ser capaces de atraer más empresas. Y además, dar estabilidad al Ayuntamiento con el presupuesto.

-¿Será candidato a la alcaldía?

-Dependerá de mi partido. Pero hay un camino trazado por el que creo que merece la pena seguir avanzando.

-¿Se ve enfrentándose a Sebastián Pérez?

-Me da exactamente igual, eso lo tendrá que decidir el PP, que tiene muy buenos candidatos.

-La situación económica del Ayuntamiento es desesperada, ¿cree que lograrán sacar un presupuesto?

-Los concejales trabajan desde hace ya tres o cuatro meses con el área económica para trazar los ejes fundamentales, muy ajustados a la realidad económica. Con todo esto se está haciendo un borrador que se trasladará a los grupos.

-¿Sería un fracaso no tener presupuestos?

-Nosotros hemos hecho una cosa muy sensata. Si tú no pagas los suministros, al final te cortan la luz y el agua. Nosotros, los primeros meses, hemos garantizado la estabilidad y funcionamiento del Ayuntamiento. Eso son nóminas, recursos básicos, los servicios. En el transporte público había un desfase de 6,5 millones de euros. Pero nosotros, si había una dotación de 11 millones, eso es lo que gastamos. Se iba un millón de euros en horas extra de Policía Local, y ahora hay la mitad del gasto y funcionan mejor. Eso es racionalizar el gasto. Lo que hemos hecho ha sido renegociar la deuda con los bancos. Lo que queremos hacer es ir quitándonos la deuda con los bancos, para eso son los planes de viabilidad. La clave para dar garantía, para dar estabilidad, es tener un presupuesto. Si no lo hay, seguiremos ajustándonos al máximo.

-¿Se puede recortar más?

-Estamos recortando mucho, ajustando. No tenían sentido los gastos desproporcionados del anterior equipo de gobierno, hemos reducido más de medio millón en horas extra de la Policía Local y dos millones en transporte público, y vamos a seguir ajustando como en todas las casas. Vamos a hacer todo lo posible en gastos, pero hay que revisar los ingresos.

-Hace años que planea la amenaza de la intervención por parte de Hacienda...

-Vuelvo a llamar a la responsabilidad. Lo que tiene que hacer la oposición es dialogar, no dedicarse a dar palos, a desmontar todo lo que hay. La oposición también puede transformar esta ciudad. Lo que la gente no entiende es que los grupos políticos estén en el pimpampum. A mis concejales les digo lo mismo, que busquen acuerdos. La bajada del IBI que planteaba el equipo de gobierno los ha puesto a ellos frente al espejo. Que una señora de Podemos o C's vote en contra de bajar el IBI al pequeño comercio, lo tendrán que explicar ellos. Con las ordenanzas, exactamente lo mismo. Pedíamos la aprobación inicial para abrir el debate, no sólo para partidos, sino para comerciantes, vecinos, UGR o Junta, que será de las que alegue porque tienen mucho que aportar. Son los grupos de la oposición los que dicen 'no' al diálogo. Vamos a poner un presupuesto encima de la mesa, lo vamos a debatir con ellos y abriremos un periodo de alegaciones para poder sacarlo.

-¿A qué achacan ese rechazo?

-Estrategia electoral, no hay otra razón. El PP tiene problemas internos y externos. Tiene que asumir que después de 15 años desmantelando la ciudad, tiene que estar en la oposición para rearmarse. C's no sabemos nunca dónde está. Vamos, Granada roza el esperpento. Yo les pido que se dejen de sus juegos electoralistas y se dediquen a aportar y contribuir. La idea es consensuarlo. El plan de ajuste era para que lo hubieran votado todos los grupos. Al menos alguno se abstuvo.

-La oposición ha criticado estos días los 'dedazos' para contratar directivos que no son funcionarios, algo que costará dinero al Ayuntamiento. ¿Eran necesarios?

-Eran imprescindibles. Teníamos distintas posibilidades, como dejar a directores y coordinadores que no están ahora mismo en condición de sacar adelante esta ciudad porque estaban investigados, y hemos nombrado a otra gente. Hemos optado por traer gente nueva, de alta cualificación, que están mejorando las cosas. En movilidad es bueno traer a alguien con alta cualificación que nos ayude a mejorar. En el gabinete jurídico necesitábamos lo mismo. En un concurso abierto se ha traído a quien la comisión ha decidido que era el mejor abstuvo.

-El metro lleva cien días en funcionamiento, ¿por qué no se han remodelado ya las líneas de autobús?

-Nosotros tenemos el boceto de la reordenación de líneas dibujado. Sería difícil de entender que lo hubiéramos hecho al mismo tiempo que se pone en marcha el metro. Había que ver si lo cogía gente de Granada, o solo de Albolote, había que ver dónde había demanda. En el dibujo que teníamos de las líneas estamos añadiendo datos de demanda, ya hemos hecho ajustes.

-¿La idea es estirar la LAC, porque eso tiene un coste?

-Nuestra propuesta es trabajar para acabar con los transbordos. Lo que cuesta dinero es que mucha gente ha dejado de utilizar el transporte público y la mala previsión del PP. Nosotros, ajustándonos a la misma cantidad que había en 2015 y que ya estaba aprobada en el plan de ajuste, esa es la cantidad en la que nos vamos a mover.

-¿Esa fórmula empieza por estirar la LAC?

-Es un punto de partida. Pero lo que vamos a hacer es recuperar planteamientos del sistema anterior, llevando autobuses a los barrios y acabando con transbordos. En el observatorio hemos recogido muchas propuestas, una de ellas es recuperar líneas circulares. Hay que limitar las conexiones, los transbordos que han expulsado a mucha gente. Además, los transbordos gratis los firmamos en pocos días y a partir de ahí hay que hacer un desarrollo tecnológico. Eso es un logro de este equipo de gobierno, las primeras quejas que nos llegaron fueron de Sevilla y Málaga. Hemos tenido que vencer resistencias y abrir un debate para que la Junta entendiera que debíamos tener transbordos gratis, que, en gran medida, pagará la Junta de Andalucía. Vamos a tener transbordos gratuitos y entra dentro del presupuesto aprobado.

-El Gobierno les pide paciencia con el AVE, ¿qué se puede hacer?

-Yo creo que hay que seguir, con toda la lealtad. Suena a ofensa cuando el ministro pide lealtad a una ciudad que puede haber perdido 500 millones por no tener AVE. En primer lugar, no he escuchado al ministro pedir perdón. Alguien del ministerio tenía que pedir perdón. No sé cuánto le ha podido costar a las empresas, la pérdida de congresos, lo que le ha costado a las familias... Yo he confiado en que se terminaban las obras a final de año y empezaban las pruebas. Pero ni las obras han terminado ni hay pruebas. Es tanto el daño que sufre esta ciudad, que su alcalde tiene que clamar y exigir que cada euro que haya tiene que invertirse en esta ciudad.

-Parece que hay una mala sintonía entre alcalde y ministro, ¿eso pesa?

-Si el ministro espera que lo felicite por su gestión y sonría, después de lo que sufren los granadinos, no lo va a encontrar. Yo le pido el mismo respeto hacia la ciudad que él reclama. En el tiempo que llevo de alcalde, han pasado tres ministros de Fomento y con todos he mantenido diálogo. No espere que lo reciba con palmas y vítores. Es verdad que este ministro no estaba cuando cortaron las vías, pero por la responsabilidad que asume, tiene que pedir disculpas y comprometerse en tiempo y forma. Hay debates sobre la seguridad, espero que en Fomento no haya nadie que tenga dudas sobre la fiabilidad. Si fuera así, tendría que dimitir la mitad de la cúpula de Fomento.

-La oposición ha mostrado sus dudas sobre el acuerdo para la llegada del legado de Lorca.

-En ese grupo, el PP debería tener la cabeza como el avestruz, callado y pidiendo disculpas. En la última comisión, han tenido el acuerdo con La Caixa, la valoración de Christie's, los acuerdos económicos, el plan de viabilidad... y la auditoría. No hay trampa. Les recuerdo al PP, IU a C's, que estuvo un tiempo como socio en el gobierno, que podían pedir la auditoría. Si se inventan cosas, si dudamos de si está o no el legado son ganas de poner palos en las ruedas. La oposición tiene toda la información, lo que tienen que hacer es contribuir y no enturbiar. El legado está en la Residencia de Estudiantes. Yo lo comprobé. Y la catalogación. Si alguien de la oposición quiere que hagamos una nueva catalogación, que nos aprueben un nuevo presupuesto con medio millón de euros más.