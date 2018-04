Cinco largas vidas dedicadas a Granada 02:40 Isabel, Antonio López, Carmen García Noguerol y José Díaz. / ALFREDO AGUILAR Entre los Mayores del Año hay ancianas maestras de lectura y hombres que enseñan música por amor al arte | También gente humilde como Antonio López, honrado verdulero, cartonero y chatarrero que compaginó su vida familiar mientras corría maratones o subía al Veleta ÁNGELES PEÑALVER GRANADA Domingo, 29 abril 2018, 16:06

Narra con orgullo la familia de Antonio López Alonso -de 80 años y parco en palabras- que el susodicho igual recogía cartones y chatarra que ganaba medallas en atletismo. Tiene 166 copas desde que se decidió empezar a correr con los 40 años ya cumplidos. Residentes en el humilde barrio de La Paz, un día fue con uno de sus siete hijos a una carrera del circuito 'El deporte es cambio' -por entonces pesaba 125 kilos- y pensó que su cuerpo y su prole merecían mejores cuidados. Así que se aficionó a las carreras y no paró. Antonio López hizo 12 maratones y 12 subidas al Veleta, entre otras cosas. Aficionó a todos sus hijos -e incluso a su mujer, Paqui- al deporte, incluso a medio barrio. Él - que ahora lucha contra un problema de corazón- sigue andando todo lo que puede por la Avenida Joaquina Eguaras mientras repasa su azarosa vida, en la que ha ejercido de verdulero, limpiador, cartonero, chatarrero, portero... «Hoy ya disfrutamos de casa propia y pagamos el IBI, la luz, agua, teléfono, tenemos teleasistencia... estamos bien después de haber vivido en una cueva, en barracones, en la Virgencica..., pero con honradez», se despide orgullosa la enérgica Paqui, quien describe a su marido como «largo de cuerpo y corto de palabras» y celebra los 57 años junto a él.

Antonio es uno de los galardonados este año con los Premios Mayores del Año 2018, que otorga el Ayuntamiento granadino. Esta edición se homenajea a los barrios y la trayectoria vital de seis personas dedicadas los demás. «Son un tributo a quienes levantaron Granada desde sus barrios, una distinción a una vida de lucha, de ejemplo y de superación», explica la concejala de Derechos Sociales, Jemima Sánchez.

Carmen García Noguerol luce 89 esplendorosos años pero no se le olvida uno de ellos: el 92, cuando se fundó la asociación de Mujeres 'Zaidín Acción', de la que ha sido presidenta 25 años. A ella ha destinado muchas horas y hasta dinero, pero le reconforta que en el seno de esa entidad hayan aprendido a leer muchas mujeres llegadas de entornos rurales y se hayan celebrado encuentros interculturales de éxito. «Yo sólo fui al colegio y cuando entré en el instituto de niñas Ángel Ganivet dejé los estudios y nadie me regañó. Yo me dije que a mis hijas no les iba a ocurrir aquello y hoy puedo afirmas con orgullo que las dos tienen sus estudios y sus profesiones», narra esta luchadora.

Son los propios vecinos de Antonio García Gómez quienes lo han considerado un ejemplo a seguir. Y él, actualmente monitor voluntario de la rondalla del Centro Cívico Zaidín, donde enseña música después de haber dirigido ese grupo musical, no puede estar más agradecido de recibir, una vez más, el cariño de su barrio, que ya lo galardonó con los Gorriones de Plata del Zaidín.

Isabel Salinas es la benjamina de los premiados porque sólo tiene 69 años, 50 de ellos vividos en Almanjáyar. Fue varios años presidenta de la Plataforma Ciudadana de la Zona Norte, un distrito que defiende con uñas y dientes, «desde la primera a la última persona que vive en él». «No todo el mundo tiene la suerte de nacer en una familia con buenos valores. En la zona norte hay mucha gente buena criada en un mal ambiente y al final se ha creado tal gueto, con la connivencia de las administraciones, que las administraciones deben ayudar para que la situación mejore», describe esta pinche de cocina jubilada.

La lista de galardones se completa con el premio concedido a José Díaz Fernández, de 94 años, poeta y escritor autodidacta con 11 libros publicados. Aficionado al cante flamenco, tiene varios premios en concursos provinciales e hizo sus pinitos cantando saetas en las Semanas Santas. En la actualidad organiza encuentros y tertulias con personas mayores en Puerta Real. Y muy cerca de allí trabajó durante más de 50 años consecutivos en el antiguo restaurante los Manueles. «Tengo motivos para irme tranquilo», dice enérgico desde su silla de ruedas este socialista hasta la médula.

Premio Nacional

Joven pero entusiasmado con los ancianos es el periodista de RNE Juan Fernández Vegue, presentador del Programa 'Juntos Paso a Paso', que ha recibido el premio del Ayuntamiento en su Modalidad Nacional. «Hemos hecho el programa muchas veces en Granada. Estar en contacto con personas mayores te enseña la experiencia y el valor. Hay una brecha generacional entre nuestros ancianos y los jóvenes que deberíamos salvar y ponerlos más en contacto porque tenemos mucho que aprender de ellos», apostilla el informador.

Los galardones serán entregados el próximo 30 de abril, en el Palacio de Congresos dentro del marco de la Convivencia de Mayores.