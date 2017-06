El chaval de los cuatro dieces José Manuel Moreno Fernández, en un viaje reciente. / IDEAL «Había trabajado bien durante el curso y esperaba buena nota, pero esto no. Aún no lo he asimilado», indica José Manuel Moreno Fernández consigue la mejor nota de selectividad ANDREA G. PARRA Granada Sábado, 24 junio 2017, 05:48

Es el alumno con la mejor nota de selectividad en este año 2017. José Manuel Moreno Fernández es un joven tranquilo. En la conversación a través del teléfono así se expresa. Es la mejor muestra de que todo esfuerzo tiene su recompensa. Su calificación ha sido 9,975 puntos sobre 10 como nota de la prueba de acceso; en las pruebas de admisión ha sido de 13,975 puntos sobre 14. Todo diez menos inglés, que ha tenido un 9,75 en Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad, nueva selectividad, que hizo los días 12, 13 y 14 de este mes de junio. Ha logrado la mayor calificación en Lengua y Literatura, Historia, Economía y Matemáticas.

Este jueves, día 22, cuando recibió la llamada de la Universidad granadina por la tarde, no se esperaba haber logrado este 'galardón' en forma de reconocimiento al estar el primero en el pódium de los mejores.

En el bachillerato -ha estudiado en el Granada College- tenía todo diez pero no le dieron la matrícula de honor. El resultado en la selectividad ha sido un buen premio y reconocimiento para este joven granadino que reconoce que su familia está «incluso más contenta que yo porque no lo he asimilado aún», relataba por teléfono porque no está en la capital. Se había ido a celebrar San Juan.

Es hijo único de una familia en la que hay quien se dedica al mundo de la empresa y otros al campo del derecho. Duda entre Derecho, Economía, Administración y Dirección de Empresas o combinar las tres. No ha decidido aún la Universidad donde estudiará: Madrid, Granada... La decisión dice que será tanto vocacional como por tradición familiar. A lo que se va a dedicar cuando termine la carrera apunta que es pronto para responder, porque tendrá que analizar bien las materias y parcelas en las que se va formando durante la etapa universitaria.

A la selectividad, como había trabajado durante todo el curso, llegó tranquilo. Los nervios afloraron, pero no mucho, sólo al principio y fue porque había mucha gente nerviosa... pero nada más. Aunque esperaba poder conseguir más de un doce, nunca imaginó ser el primero en todo el territorio de la UGR, incluida Ceuta, Melilla y el territorio MEC de Marruecos.

Una anécdota, el martes trece, que tenía un examen de selectividad a media mañana, a primera hora fue a hacer el examen de conducir. Aprobó. «Tengo el carné desde hace poco más de una semana», contestaba al ser preguntado si iba a aprovechar el verano para conseguir el permiso de conducir como hacen muchos jóvenes.

En esta carrera de fondo José Manuel Moreno va unos pasos por delante. Aunque en inglés se equivocó en una preposición, sabía cuando salió del examen y comentó con los compañeros que había tenido un error, este curso ha aprovechado para sacarse el C2. Hay muchos universitarios asfixiados cada año por conseguir el B1 para obtener el título, pero Moreno ya tiene el C2 antes de empezar la carrera universitaria.

José Manuel Moreno estudia de manera constante. Sabe que esa es la mejor herramienta para llegar lejos. Además, este joven tiene otro secreto. Juega al baloncesto desde los nueve años. «Me ayuda a relajarme. Si hubiera dejado el baloncesto, hubiera tenido peores resultados en las notas», valora. Este año ha sido, además, campeón con su equipo Granada + Baloncesto, en la categoría junior. La rutina y disciplina del baloncesto marcan a este gran estudiante unas pautas que le ayudan en todos los ámbitos. El fútbol dice que también lo sigue. Es del Atlético de Madrid.

Después de este curso tan «fastidioso», José Manuel Moreno aprovechará para descansar y estar con su familia y amigos, que es lo que más le gusta. La semana que viene decidirá la Universidad y comenzará una nueva andadura en septiembre en la que sostendrá su premisa de trabajo y constancia para lograr lo que se proponga. Su expediente es más que sobresaliente.