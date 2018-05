El riego de 4.000 hectáreas de la Vega de Granada, en el aire por falta de permisos Algunos de los regantes congregados durante la manifestación. Tras una reunión con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, se ha dado luz verde a que puedan volver a coger agua de la presa de la Inmaculada SARAI BAUSÁN GARCÍA Granada Miércoles, 2 mayo 2018, 02:48

Casi un centenar de agricultores de la provincia se ha manifestado este miércoles en una caseta de la comunidad de regantes de Granada para protestar por los problemas de riego que están encontrando en los últimos meses. En concreto, el problema radicaba en que no se les permitía coger agua de la presa de la Inmaculada, de la que gran parte de ellos se abastece, debido a que faltaban algunos permisos para las conducciones del agua de la presa, a pesar de que «llevamos 23 años abasteciéndonos de ahí sin problema», según comentan a este periódico agricultores y fuentes de la Comunidad de Regantes de Granada.

El problema ha radicado, según comentan desde la Comunidad de Regantes de Granada, en un problema «burocrático», con la presa de la Inmaculada, uno de los embalses que abastece al entorno de la vega. Hará unos cuatro meses, y tal y como afirman desde la Comunidad, desde la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se les comunicó que ya no iban a autorizar a ningún agricultor para coger el agua de la presa para sus campos debido a que no se contaba con los permisos necesarios para la canalización para el riego.

«La preocupación que teníamos los agricultores era enorme porque veíamos que no podíamos regar nuestros cultivos. Pero afortunadamente se ha solucionado hoy todo. Esperemos que sea una solución definitiva», comenta Álvaro, uno de los regantes que ha participado en la manifestación.

Tras mostrar esta situación al presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en una situación, les ha señalado que «están en vías de solucionar» el problema y que, mientras se consiguer la regularización de estas canalizaciones y los papeles necesarios, pueden seguir haciendo uso de esta infraestructura.

Un problema que afecta a unas 3.000 familias

La convocatoria de esta concentración ha nacido de los propios agricultores, que se han ido comunicando unos con otros para encontrarse en un lugar cercano y mostrar su rechazo ante la situación que afecta a 4.000 hectáreas de donde se mantienen en torno a unas 3.000 familias.

«Llevamos en la lucha por este problema en torno a unos cuatro o cinco meses, incluso más, pero como este año ha llovido mucho, no teníamos tanto problema porque los campos tenían agua. Pero ha sido ahora, cuando hay que regarlo por la falta de lluvia, cuando necesitábamos coger el agua para regar y ahí ha sido donde se ha producido el problema», indican desde la Comunidad de Regantes de Granada.

Falta de agua

A pesar de la «buena voluntad» que los agricultores han encontrado en la Confederación y lo positivo de esta medida, algunos manifestantes señalan que la dotación de agua con la que cuentan en Granada es insuficiente. Tal y como ellos mismos señalan, el problema radica en que la dotación de agua con la que cuenta la provincia nazarí es similar a la del resto de provincias, con el inconveniente de que, mientras elnotros lugares se usa el método de riego por goteo, que consume menos agua, en Granada la mayoría de cultivos y, en especial, la del espárrago, actividad en la que se centran la mayoría de los agricultores de esta zona, lo hacen por inundación.

«Nosotros aprovechamos mucho el agua, no se desperdicia nada, pero aún así se gasta más que con el riego por goteo. O nos modernizamos y cambiamos el sistema de riego en Granada, cosa bastante complicada porque la mayoría de los agricultores de aquí no son los propietarios de los cultivos y no se pueden hacer cargo de la inversión, o necesitamos más agua. Ahora mismo es muy complicado llevar a cabo esta actividad con la cantidad de agua que tenemos y la que necesitamos», explica Álvaro.