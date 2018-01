El cementerio de San José encadena una semana de 'completos'

El cementerio de San José, de la capital, está en el momento de mayor actividad del año. Desde Emucesa, empresa mixta que se encarga de la gestión del camposanto, apuntan que este pico en la recepción de fallecidos suele darse entre los meses de noviembre y febrero, coincidiendo con la llegada de las bajas temperaturas y la eclosión de las enfermedades infecciosas. En el caso de este invierno, el cementerio de la capital encadena ya una semana de completo casi permanente, de forma que hay ocasiones en las que las familias tienen que esperar muchas horas hasta conseguir salas libres.

Así, en estos momentos, las salas de tanatorios del Cinturón están supliendo la alta demanda que el cementerio de la capital no puede atender. Espacios como los de Armilla, Churriana u Ogíjares, según señalaban desde la Funeraria Fermín Criado. «Hay muchas familias que lo entienden bien, y no tienen problema en usar salas en otros municipios, aunque luego entierren a su ser querido en la capital. Pero también hemos tenido casos de familias que se han mostrado muy molestas por no poder velar a su allegado donde ellos tenían pensado, a pesar de que les hemos ofrecido alternativas», detallaba ayer Ricardo Criado.

En cualquier caso, todas las fuentes del sector consultadas coinciden en señalar que no es habitual que se encadenen muchos días de 'completo' en el camposanto de San José.

Desde principios de la semana pasada y hasta este martes, las diez salas del tanatorio del Cementerio de Granada continuaron llenas según informaron fuentes de Emucesa. «Dábamos las horas disponibles y las salas según se iban vaciando las íbamos adjudicando» declaró a IDEAL esta responsable de Emucesa.

Si habitualmente, el cementerio soporta una media de seis fallecidos diarios, ahora se están alcanzando los diez al día, lo que supera también las posibilidades de espacio en el tanatorio.

Esta mayor afluencia se percibía también en el aparcamiento gratuito del cementerio, que se encontraba también lleno, por lo que muchos usuarios prefirieron aparcar en el carril que lleva hacia el mirador. En el arcén de este carril de tierra había más de 30 vehículos estacionados ayer entre los olivos que rodean el campo santo granadino.