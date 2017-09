Un año de cárcel por romperle la nariz en una riña por obstaculizar un aparcamiento en Píñar La Audiencia ratifica la condena por un delito de lesiones impuesta al acusado, que habrá de indemnizar con 4.800 euros a la víctima Y. HUERTAS GRANADA Martes, 12 septiembre 2017, 01:19

Un certero puñetazo en la nariz puede salir muy caro. Un vecino de Píñar, que se la rompió a otro en 2015 durante una discusión por obstaculizar un aparcamiento en una cochera puede dar fe de ello. La Audiencia de Granada ha confirmado la condena de un año de prisión que impuso al agresor un juzgado de la capital, que fijó la indemnización al herido en 4.800 euros. IDEAL ha tenido acceso a la sentencia, dictada el pasado 23 de mayo. La resolución desestima el recurso de apelación que el autor del puñetazo interpuso contra su castigo, avalando de este modo su condena por un delito de lesiones.

Fue el 27 de enero de 2017 cuando el Juzgado de lo Penal 4 acordó la pena ahora ratificada. Declaró probado que la noche del 28 de febrero de 2015 se produjo una discusión por motivos de un estacionamiento de un vehículo en el interior de una cochera, en el curso de la cual el acusado propinó a la víctima «un fuerte puñetazo en la cara, produciéndole contusión nasal con epistaxis posterior de fosa nasal derecha». Le rompió la nariz. El herido tardó casi dos meses (53 días) en curarse y cuatro días de hospitalización. Como secuela, según refleja la sentencia, le ha quedado una «alteración de la respiración nasal por deformidad ósea o cartilaginosa».

Un rastrillo

El juzgado consideró que no había quedado acreditado que el herido intentara antes del puñetazo agredir al acusado con un rastrillo. Sobre este punto, la Audiencia recuerda que el juzgador aceptó la versión de la víctima, según la cual, el acusado «le propinó un fuerte golpe en la nariz (lugar donde presenta las lesiones y secuelas) frente a la hipótesis defensiva del acusado». Se da la circunstancia de que éste llegó a formular, a su vez, una denuncia por tentativa de homicidio y detención ilegal y afirmaba que la víctima se lesionó «al caerse al suelo en su intento de agredirle con una herramienta agrícola».

La defensa del acusado alegaba que su cliente no tenía lesiones en las manos que demostraran que dio aquel puñetazo, al tiempo que no consideraba inverosímil que la víctima, «que intentaba agredir con un rastrillo al recurrente, perdiera el equilibrio y cayera al esquivar el acusado la acometida del finalmente lesionado». En cualquier caso, pedía que si se consideraba finalmente al procesado autor del golpe, se apreciase que lo propinó en legítima defensa; esto es, que «actuó para defenderse, de forma proporcionada, del intento de agresión de éste con un rastrillo».

Para la Audiencia, el hecho de que el acusado no tenga lesión alguna en las manos (no observadas tres días después de los hechos) «es perfectamente posible y compatible con haber propinado un puñetazo al lesionado». «Se suscitase o no una discusión a propósito de ello, lo cierto es que el recurrente va al domicilio del lesionado», indica el tribunal, al tiempo que destaca que a continuación se produce en la cochera una agresión, tal, «y no consta -agrega- que tal agresión tuviese un propósito estrictamente defensivo, y ninguna alusión hace a ello la sentencia». En este punto, el tribunal recuerda que el denunciante admitió que, tras incorporarse del suelo (y por tanto tras la agresión) cogió un rastrillo para disuadir a su oponente de que le siguiera golpeando, «pero en ningún momento trató de agredirle con el mismo».