Campus Training ofrece formación para puestos de trabajo reales

El principal objetivo de Campus Training reside en formar a personas que quieren dedicarse a una nueva profesión, pero también a quienes buscan promocionar laboralmente. R. I. GRANADA Viernes, 12 enero 2018, 01:14

“Para diseñar nuestros cursos siempre pensamos en la inserción laboral y realizamos diagnósticos previos de las necesidades del mercado”. José Miguel Novalbos, responsable de formación de Campus Training, resume así la filosofía de un centro que ofrece formación para puestos de trabajo reales”. Y añade: “hoy en día contamos con un catálogo de más de 100 cursos de formación en diferentes sectores de alta demanda laboral como veterinaria, sanidad, hostelería, turismo…” Pero, además, Campus Training cuenta con formación que responde a la nueva realidad del mercado laboral y a la demanda de nuevos perfiles profesionales por parte de las empresas. “Por ejemplo, en el sector de la comunicación digital formamos a community managers; en el de la energía a técnicos de instalación en energía renovable; en el cuidado y atención de animales formamos a peluqueros caninos o a adiestradores felinos, y en el sector de la moda y atención al cliente tenemos el curso de personal shopper”, destaca José Miguel Novalbos.

El principal objetivo de Campus Training reside en formar a personas que quieren dedicarse a una nueva profesión, pero también a quienes buscan promocionar laboralmente. En este sentido, la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos es fundamental. Y la responsable de relaciones con empresas de Campus Training, Susana Balseiro, lo tiene claro: “las prácticas profesionales -en más de 3.000 empresas con las que el centro mantiene acuerdos de colaboración- son un trampolín para gran parte de nuestros alumnos”.

De las prácticas profesionales al contrato de trabajo

Para conseguir un empleo, haber realizado prácticas se ha convertido en un requisito indispensable. A las empresas ya no les basta con un título, sino que buscan trabajadores con experiencia previa, interés por continuar aprendiendo y proactividad. Maite Culebras, gerente de la clínica de podología y biomecánica Fouz y Culebras, que colabora con Campus Training, también lo ve así: “las dos características que más valoro en un empleado son la buena formación y las ganas de aprender”. Como empresaria, considera que “formar al alumnado de este centro es enriquecedor y produce un beneficio mutuo, es una simbiosis”, y continúa: “yo me beneficio de poder contar con alumnos muy bien preparados y de formarlos según las necesidades de la clínica, y ellos tienen la posibilidad de conocer de primera mano los protocolos de actuación, algo que les da una ventaja enorme en el mercado laboral”.

Por su parte, Alfonso Chico, responsable de la clínica veterinaria Chico, especializada en traumatología y neurología, afirma que “no contratamos a nadie que no haya pasado primero por un período de prácticas en nuestra empresa”, ya que “el auxiliar de clínica veterinaria se ha convertido en el alma de las clínicas veterinarias, es quien lleva todo el peso”.

La realidad es que los alumnos de Campus Training, en muchas ocasiones finalizado su período de formación, se encuentran con una oferta laboral en la empresa en la que han desarrollado sus prácticas. Por ejemplo, Marta Fernández, que cursó el Grado Medio en Farmacia y Parafarmacia en su Málaga natal, afirma que “me enseñaron desde lo más básico a lo más complicado y siempre me supervisaron cada proyecto. Me gustó muchísimo”. Y, una vez terminó, le ofrecieron un contrato: “el ambiente de trabajo era estupendo, y fue una experiencia que, sin duda, mereció la pena”. Por otro lado, Nuria Pascual, que cursó Gestión Administrativa, comenta que “la gerente de la empresa me comentó la existencia de una vacante poco antes de que se me acabaran las prácticas”. Y fue una oportunidad que no quiso desaprovechar.

Además, tal y como apunta Susana Balseiro, responsable de relaciones con empresas de Campus Training, “el centro pone a disposición del alumno su Observatorio de Empleo, que registra las mejores ofertas para cada candidato” y ejerce como Agencia Privada de Colocación, reconocida por el SEPE, “por lo que es capaz de poner en contacto a candidatos y empresas, consiguiendo el perfil profesional que la empresa busca”, finaliza.

Método revolucionario: los objetivos y el ritmo los fija el alumno

Su método revolucionario es, junto a la formación práctica, uno de los aspectos que más valoran los alumnos de Campus Training. Marta Fernández, antigua alumna del centro, cuenta que lo que más le gustó del programa fue “la flexibilidad horaria para compatibilizar el estudio con otras actividades y el seguimiento personalizado”. Inés López, alumna del Curso de Recepcionista de Hotel en Santiago de Compostela, afirma que “fue muy fácil trabajar al mismo tiempo que realizaba el curso”. Por su parte, Olga Moros, que estudió para Auxiliar de Odontología en Bertamiráns dos años después de llegar de Venezuela, describe su experiencia como excelente: “mi tutora me ayudó mucho, y el método de estudio me permitió adaptar el curso a mis necesidades, a arreglar mis trámites en España y a cuidar de mis hijos”.

Y es que si por algo se distingue Campus Training es por la formación personalizada. El centro se adapta a cada alumno, a sus circunstancias y a sus metas. O lo que es lo mismo: los objetivos y el ritmo de preparación son fijados por el estudiante, aunque siempre junto a un experto en pedagogía que diseña un plan adaptado a sus necesidades. Además, gracias a las tutorías personalizadas, todos pueden escoger su itinerario formativo de forma que le resulte conveniente.

Campus Training destaca, en definitiva, por su empeño en formar a profesionales en los empleos más demandados. Por eso también incorpora a su oferta títulos oficiales de FP, a través de acuerdos de colaboración con el CES Joan Maragall y el Grupo SAE, de los puestos de trabajo que más demandan las empresas hoy en día. “Hablamos de los ámbitos de la sanidad, la educación y la administración y las finanzas, entre otros”, apunta su responsable de formación, José Miguel Novalbos.