Cambios en los autobuses de Granada por la Cabalgata de Reyes: horarios y recorridos El desfile de Sus Majestades de Oriente, que se inicia a las 17:30, provoca una serie de modificaciones en el transporte público IDEAL.ES Viernes, 5 enero 2018, 12:16

La tarde de este viernes 5 de enero, los autobuses urbanos de Granada sufrirán una modificación en su horario y recorrido con motivo de la Cabalgata de Reyes, que inicia su desfile a las 17:30 horas.

De acuerdo con la información de Movilidad Granada, las líneas LAC, SN1 y SN4 se desvían por Camino de Ronda, utilizarán calle Recogidas hasta que se realice el corte de Puerta Real. Las líneas C1 y C2 circulan por Elvira cuando se produce el corte de Gran Vía de Colón. La línea SN3 no circula por Recogidas cuando se realiza el corte en Puerta Real. La línea C5 no presta servicio cuando se produzca el corte. La línea SN5 no entra a Rector López Argüeta - Gran Capitán durante el inicio de la Cabalgata, restablece su recorrido una vez se encuentre en Gran Vía. Las líneas C7, S1 y S3 se verán afectadas cuando la Cabalgata entre a Acera del Darro - Humilladero.

Del mismo modo, desde las 17:00 horas y hasta la finalización de la Cabalgata, la línea 245 Granada-Aeropuerto transitará por Camino de Ronda y Severo Ochoa, en ambos sentidos. Igualmente, las Cabeceras de Capitán Moreno (113 y 313) y Emilio Orozco (lúneas 110, 111, 120 y 121) se trasladan a la Avenida de Constitución, junto a los Jardines del Triunfo. La línea 395 (Dúdar-Quéntar) discurrirá por Puente Verde, Profesor Albareda y Poeta Manuel de Góngora.