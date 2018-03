Las cámaras de tráfico no registraron cuatro millones en multas en 2017 Ramón L. Pérez C’s incide en la necesidad de «ampliar y centralizar» los trabajos de la Agencia Municipal Tributaria para mejorar la recaudación de las sanciones ANTONIO SÁNCHEZ GRANADA Sábado, 17 marzo 2018, 01:52

El portavoz de C’s en el Ayuntamiento de Granada, Manuel Olivares, denunció ayer que las cámaras ‘ponemultas’ de la ciudad se ‘apagaron’ automáticamente durante el año 2017 por la incapacidad de tramitarse más sanciones y reivindicó la necesidad de mejorar con urgencia la eficiencia y la coordinación de la gestión interna del Consistorio, ya que esta carencia está suponiendo una grave pérdida de recursos y de dinero que terminan pagando todos los granadinos.

Olivares censuró que tanto los gobiernos del PPcomo el actual del PSOE«siempre han pensado que el dinero caía de los árboles» y esto les ha llevado a gestionar la administración local de una forma ineficaz. «Es imprescindible traer la mentalidad empresarial a la administración pública, buscando en todo momento la eficacia y eficiencia y gestionando con una rectitud severa», argumentó el responsable municipal de C’s en la corporación granadina. «Es especialmente indignante y fruto de una gestión nefasta», expuso Olivares sobre el dinero perdido en multas por la ausencia de recursos para ser tramitadas. El portavoz local del partido naranja comparó el dinero no ingresado con la propuesta del equipo de gobierno de subir el Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI) para contar con varios millones más de ingresos.

El dinero que se pierde cada año por multas que no se cobran es aún mayor si se compara el año pasado con 2012, ya que la diferencia entre ambos años es de siete millones. «Nos parece muy grave que el Ayuntamiento deje de cobrar este dinero por dejadez y que prefiera volver a castigar a quienes sí que cumplen, que son los granadinos», enfatizó.

La crítica realizada ayer por C’s va más allá y se centra en la forma de gestionar los impuestos y las multas en la actualidad. Olivares se mostró contundente ante los informes contradictorios que señalan que en estos momentos no se tramitan más multas «debido a la imposibilidad de gestionarlas, algo que viene derivado de una visión obsoleta y llena de trabas, incluso entre distintas áreas, y que simboliza cómo no debe funcionar internamente un Ayuntamiento». En este sentido, el portavoz de C’s señaló que se debe trabajar para conseguir que no se desperdicien los recursos a costa de empobrecer más a la ciudadanía, algo para lo que volvió a demandar la centralización de trámites.

«Es evidente que existe un grave problema de informática en todo el Ayuntamiento, ya que funciona como una gran Torre de Babel; cada área habla un idioma diferente, utiliza un programa informático diferente y descoordinado del resto», señaló Olivares, quien ha apuntado a modo de ejemplo que en 2017 se quedaron por notificar expedientes por un valor de 3,5 millones de euros con la única justificación de que la notificación era más cara que el dinero que se iba a recaudar.

Según las cifras que maneja C’s, el gasto anual presupuestado en notificaciones, incluyendo franqueo y sellos, es de 120.000 euros. «Pero el año pasado, en septiembre, ya alcanzaba los 138.000 euros, superando con creces lo presupuestado», aportó como dato el portavoz de C’s, quien alertó de la necesidad de llevar a cabo una actualización que permita realizar notificaciones telemáticas y usar así el mensaje certificado como alternativa que generaría un ahorro para la ciudad. «Estamos hablando de un servicio que lleva usándose con éxito desde 2008 en otras ciudades y que, además del ahorro económico, supone un importante ahorro en tiempo y recursos».

Junto a esto, Olivares valoró la necesidad de ampliar y centralizar el papel que actualmente desempeña la Agencia Municipal Tributaria y conseguir que pase de una dedicación exclusiva de recaudación ejecutiva a poder prestar los servicios de gestión, liquidación, inspección, tramitación y recaudación en colaboración también con otras agencias para mejorar la recaudación de sanciones. «Buscamos actuar con total rectitud y transparencia, aprovechando el potencial del uso de las nuevas tecnologías», concluyó.