Las cámaras 'ponemultas' de Granada se apagaron un mes antes de las municipales de 2015 Una de las cámaras 'ponemultas', en el Camino de Ronda. / RAMÓN L. PÉREZ La Agencia Municipal Tributaria decide el lunes si abre expediente para investigar el agujero de casi 40.000 sanciones menos impuestas en el año electoral QUICO CHIRINO GRANADA Martes, 6 febrero 2018, 01:23

El pasado 17 de octubre, IDEAL desveló un informe del entonces director técnico de Movilidad que, pese a estar fechado el 3 de marzo, no había trascendido. El funcionario advertía de que, entre abril de 2015 y junio de ese mismo año –electoral, para más señas–, se paralizó el envío de notificaciones, lo que provocó la prescripción de 10.000 multas. Según recogía el técnico, hubo una «orden superior de paralización».

El gobierno municipal abrió un expediente de información reservada el 25 de octubre. En este tiempo se han emitido y recopilado varios documentos internos y la letrada del Ayuntamiento que ha coordinado las diligencias ha concluido que hay que abrir una nueva ronda de declaraciones entre los funcionarios o el personal implicado para determinar si existe alguna conducta infractora. No señala a nadie en concreto.

El consejo rector de la Agencia Municipal Tributaria está convocado en sesión extraordinaria el próximo 8 de febrero. En el punto tercero del orden del día se dará cuenta de las pesquisas realizadas sobre la gestión de las multas de tráfico en los año 2015 y 2016. Hay distintas áreas implicadas y, en esencia, la controversia se reduce a si las multas no se pusieron o es que no se tramitaron. Lo que nadie cuestiona en los análisis que se han hecho es que el agujero existe. Falta cuantificar de cuánto y por qué.

Párrafo de uno de los informes que advierte de la caída de derechos reconocidos.

2,2 millones... o más

A la reunión del jueves va un informe elaborado por el gerente de la Agencia Municipal Tributaria en el que hace un repaso del trabajo realizado en 2017 para ponerse al día. El punto 17 desglosa las infracciones de tráfico, donde se «aprecia que la reducción en el número se inicia en el segundo semestre de 2015»y no se regulariza hasta la primera mitad de 2017. Según las tablas, en 2015 se pusieron 173.569 multas, casi 40.000 menos que en el año anterior. A una media de 56 euros, el descenso equivaldría a unos 2,2 millones de euros. En 2016 fueron 126.129 sanciones y, finalmente, en 2017 ascendieron a 211.287, un nivel similar a 2014.

Esta cifra es quizás la más baja de las manejadas. El desfase es aún mayor con los derechos reconocidos, que pasan de 12,8 millones en 2014 a 9,8 en el año electoral y 5,4 en 2016, para volver a 11,7 el ejercicio pasado. El desajuste se elevaría a 4,4 millones de euros, señala algún técnico.

Las multas impuestas por años 2014 2015 2016 2017 213.405 173.569 126.129 162.586

En lo que no se ponen al cien por cien de acuerdo los funcionarios es en los motivos. Unos dicen que no se tramitaban las denuncias y otros que se interpusieron menos. Y varios coinciden, con datos al detalle, en que se ‘apagaron’ las impopulares cámaras ‘ponemultas’ en vísperas de las elecciones municipales de mayo de 2015. Concretamente, en el mes de abril estos dispositivos no pusieron ninguna sanción. Y en marzo, apenas medio millar, frente a las más de 10.000 del mismo mes del año anterior. El número goblal resulta esclarecedor: las cámaras ‘ponemultas’ cazaron a 126.239 conductores en 2014 y sólo 87.721 el año siguiente.

En el mes de octubre, tras estallar la polémica, el que fuese concejal de Economía en la última etapa de Torres Hurtado, Francisco Ledesma, negó haber dado la orden de paralizar el cobro y relacionó la caída de las multas a lo largo de 2015 con una mayor sensibilización de la población granadina con el respeto al tráfico. «El número de infracciones va descendiendo y es normal. Si usted pasa dos veces por Reyes Católicos y le multan no va a volver a hacerlo otra vez. El ciudadano se acostumbra a no ser multado», explicó Ledesma. Tanta sensibilidad que el mes antes de las elecciones las cámaras pusieron cero multas.