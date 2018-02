Calles robadas: de Nueva York a Granada La ciudad se suma al grupo donde se roban las placas de las vías dedicadas a estrellas del rock | En Leganés volaron las dedicadas a AC/DC y Scorpions, en NY tuvieron que subir hasta siete metros de altura la dedicada a Joey Ramone, la de Bowie en Berlín no ha durado un mes y el Ayuntamiento granadino estudia la forma de que no desaparezca por tercera vez la dedicada al líder de The Clash Lucinda, la viuda de Joe, el día de la inauguración. / ALFREDO AGUILAR JAVIER F. BARRERA Granada Jueves, 8 febrero 2018, 17:57

Hace casi dos décadas, un domingo de marzo del año 2000, el municipio madrileño de Leganés entró en la historia del Rock and Roll al dedicar una calle al mítico grupo AC/DC. La presencia de los hermanos Young, fundadores de la banda australiana, dio al acto una trascendencia internacional. 72 horas después, el miércoles siguiente, la placa había desaparecido. En tres días, Leganés había descubierto al mundo la resonancia mediática y popular de dedicar una calle a una banda de Rock and Roll y, más noticia todavía, el hecho de que este tipo de placas no duran ni un padrenuestro colocadas en la fachada.

Fechas y placas 2000 AC/DC. Leganés. Madrid. 2003 Joey Ramone. Nueva York. Tres veces robada. 2013 Joe Strummer. Granada. Dos veces robada en 2017. 2016 David Bowie. Berlín.

La moda acababa de empezar y al año siguiente, en 2011, la nueva ecuación que se basa en colocar una placa a un grupo famoso y esperar a que alguien se la lleve seguía con fuerza su curso. Un 7 de junio de aquel año, la placa de la calle de Leganés que llevaba el nombre del grupo alemán Scorpions desapareció en un par de días. El Consistorio reconoció, ya con la experiencia atesorada del caso de la de AC/DC: «Demasiado estaba durando ya». Si queremos ser puntillosos, lo mismo sucedió con la placa que honraba a Rosendo, el rockero de Carabanchel.

1. Mural dedicado a Joe Strummer repintado en Nueva York. / 2. El desaparecido grafiti de Granada. / 3. El mural londinense, en el mercado de Portobello. / AGENCIAS

Tuvo que pasar un par de años hasta que en 2003 ocurrió en Nueva York lo mismo que en el municipio madrileño de Leganés. La placa dedicada a uno de los miembros fundadores de los Ramones también desapareció. Y empezó la competición. La placa de AC/DC se repuso en Leganés y fue vuelta a robar «en cuestión de horas». En Nueva York, en 2010, la Policía reconoció que «era el objeto más robado de toda la Gran Manzana» y la concejalía respectiva anunciaba que «la volvía a colocar por cuarta vez».

La diferencia es que en esta ocasión, en el año 2010, pasó de estar colocada a tres metros de altura hasta unos siete metros «para evitar tentaciones», explicaron.

La cuestión es que esto de ser un codiciado objeto de deseo es lo que más gusta a los protagonistas. Es el caso de Marky Ramone, batería original de la banda, que al conocer los repartidos robos comentó que «Joey estaría bastante contento de ver cómo Nueva York le ha dedicado un lugar a su memoria. Creo que lo que más le gustaría es tener la distinción de que su placa es la que más se roba. Eso sí, la han puesto que para verla has de jugar en la NBA».

Berlín y David Bowie

Si es que esto de ponerle una placa en una calle, plaza o edificio a alguien con una legión de seguidores es algo que le gusta hasta al más pintado. Por ejemplo, también a los sesudos teutones, que un 22 de agosto de 2016 encontraron el hilo necesario para colocar en Berlín una placa en homenaje a David Bowie, fallecido ese mismo año.

En esta ocasión, el argumento era «recordar su paso por esta ciudad, donde residió en los años setenta y grabó tres de sus discos más influyentes y exitosos. Entre ellos el ya mítico 'Heroes', considerado uno de sus hitos discográficos». Fue el alcalde de Berlín, el encargado de descubrir la placa de porcelana en el número 155 de la calle Hauptstrasse -donde el artista vivió entre 1976 y 1978- en el distrito de Schöneberg, en el entonces sector occidental.

Hay varias opciones, desde reponerla sin más, a incrustarla, pintarla o vender copias en Internet

«En esta casa vivió David Bowie (8.1.1947-10.1.2016) entre 1976 y 1978. En este período compuso los álbumes 'Low', 'Heroes' y 'Lodger', que entraron a formar parte de la historia de la música como trilogía berlinesa», puede leerse. La dedicatoria cierra con un 'We can be heroes, just for one day' (Podemos ser héroes, sólo por un día), extraído de su tema 'Heroes', «el único éxito pop importante que habla del Muro de Berlín», según el biógrafo de Bowie Tobias Rüther. Al mes siguiente, el día 18, esta placa dedicada al bueno de Bowie había desaparecido.

Parece ser que lo importante, lo que te hace ser mítico, reconocido y realmente exitoso no es tan solo que te dediquen una calle o plaza en una ciudad -que ya tiene lo suyo-, lo que te hace realmente especial es que la roben.

Al menos dos veces ha sido robada la placa de AC/DC en Leganés, cuatro veces ha tenido que ser respuesta la dedicada en Nueva York a Joey Ramone y, de momento, la de Bowie en Berlín se ha quedado en una sola tentativa. En Granada, en el barrio del Realejo, la dedicada al fundador de The Clash, Joe Strummer, ha sido robada ya dos veces. Todas ellas el año pasado, y el Ayuntamiento, tras reponerla, estudia soluciones para que no vuelva a suceder.

1. Placa de Joey Ramone. / 2. David Boiw en Berlín. / 3. Los hermanos Young en Leganés. / AGENCIAS / EFE

Recuperar un grafiti en el Realejo para estar a la altura de Londres y Manhattan

En febrero de 2013, un enorme grafiti de Joe Strummer, líder de la banda The Clash, apareció en uno de los muros de la plaza que iba a llevar su nombre. El Ayuntamiento ya se había pronunciado y había informado que esa placeta sería la que llevaría el nombre del músico que logró con sus canciones llevar el nombre de la ciudad de la Alhambra por todo el mundo. Solo faltaba organizar la ceremonia de inauguración, a la que se invitaría a toda la familia, y organizar un pequeño concierto de homenaje.

Finalmente, se inauguró en mayo de 2013. El mural, un dibujo con garra que capta la intensidad de míster Strummer, tiene su correspondencia con lo que ocurre en Manhattan, en Nueva York;o en Portobello Road, en el corazón de Londres, donde otros dos magníficos murales rinden homenaje al bueno de Joe y, de paso, se han convertido en lugares de peregrinación para los miles de seguidores que la banda The Clash cuenta en todo el mundo. Con todo, es un gancho más para el turismo que, quizás en ciudades como Nueva York o Londres no sea tan significativo, pero es de gran importancia para una ciudad media como Granada.

Elproblema es que el grafiti granaíno ha desaparecido. Primero fue pintarrajeado y finalmente, desapareció. Cuando la placa de Strummer fue robada por primera vez el año pasado, el Ayuntamiento se planteó si merecería la pena invitar al grafitero a pintarlo de nuevo, eso sí, con algún sistema de protección para que no volviera a desaparecer.

El Ayuntamiento, lo tiene claro: «La intención es que hay que recuperar el grafiti. Nos planteamos un proyecto más duradero, incluso azulejo, o ponerle pantalla de metacrilato, para que no sea efímero. Que esté presente. El propio grafitero nos presentó un proyecto más ambicioso, que contaba con dibujar incluso las propias manos de Strummer tocando la guitarra. Estamos valorándolo todo», comentaban entonces.

Pueden copiar a Nueva York, donde la pared de ladrillo rojo donde estaba el mural de Strummer se caía. El grafiti desapareció, pero diez años después, el autor volvió y lo pintó sobre un lienzo.