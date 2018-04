Todas las calles que se cortarán al tráfico este sábado por la Media Maratón de Granada El evento arrancará a las 19.30 horas desde la avenida Emperador Carlos V y la llegada a meta está prevista hasta aproximadamente a las 22 horas IDEAL.ES Jueves, 26 abril 2018, 12:46

Este sábado 28 de abril, con motivo de la celebración de la Media Maratón Ciudad de Granada (MMCG), algunas de las calles de la capital sufrirán cortes al tráfico. Así lo ha confirmado la Policía Local a través de su cuenta de Twitter. El evento arrancará a las 19.30 horas desde la avenida Emperador Carlos V y la llegada a meta está prevista hasta aproximadamente a las 22 horas. Esta se encontrará en el Complejo Deportivo Núñez Blanca del Zaidín. ¿Qué calles se verán afectadas por ello?

Según el portal del Área de Movilidad del Ayuntamiento de Granada, la organización del evento, que desde el Ayuntamiento se intenta sea la «carrera más bonita del mundo», limitará el tiempo máximo a emplear durante el recorrido en 7 minutos el kilómetro, y a 8 en los puntos kilométricos 11, 14 y 15. El tiempo máximo permitido será de 2 horas y 31 minutos, algo a tener en cuenta si se arranca a las 19.30 horas. Dejará en Granada más de 800.000 euros.

También corroboran que «según el desarrollo de la prueba se irán realizando los cortes de tráfico y desvíos de transporte público» que afectarán de forma «puntual» a la mayoría de líneas de bus urbano. El tráfico y transporte público será restablecido a la mayor brevedad tras el paso de las personas participantes.

Vías por las que transcurrirá la Media Maratón Ciudad de Granada (MMG) 2018:

Salida: Paseo Emperador Carlos V, C/ Andrés Segovia - C/ Fontiveros - Avda. Dilar

Km. 1 - Avda. Cádiz - Avda. de Barcelona - C/ Jardines de la Reina - C/ Doctor Alejandro Otero - C/ Arabial

Km. 2 Centro Comercial Neptuno – Camino de Purchil

Km. 3 - C/ Huerta del Rasillo - Rotonda Guitarrista Manuel Cano (giro a la izquierda por carriles 1 y 2 por sentido contrario al tráfico hasta C/ María Moliner) - C/ María Moliner

Km. 4 - Avda. Padre Marcelino

Km. 5 - Avda. de las Alpujarras - Carretera de Málaga

Km. 6 - Camino de Ronda

Km. 7 - Avda. Fuente Nueva

Km. 8 - C/ Dr. Severo Ochoa - Avda. de Madrid - Plaza de San Isidro - Avda. de Pulianas

Km. 9 - C/ Dr. González de la Vega - Paseo de Cartuja

Km. 10 - Ctra. de Murcia

Km. 11 - C/ Pagés

Km. 12 - Plaza del Aliatar - C/ Panaderos - Plaza Larga - Arco de las Pesas - Callejón San Cecilio - Plaza Cementerio de San Nicolás - C/ del Agave - Cuesta de las Cabras - Callejón Atarazana - Camino Nuevo de San Nicolás - Callejón de las Tomasas - Carril de San Agustín

Km. 13 - Cuesta del Chapiz - Paseo del Padre Manjón - Carrera del Darro

Km. 14 - Plaza Nueva - Cuesta de Gomérez - C/ Real de la Alhambra

Km. 15 - C/ Bosque central de la Alhambra - Giro a la derecha en Paseo del Generalife - Paseo del Generalife - C/ Antequeruela Alta - C/ Antequeruela Baja - Cuesta del Caidero

Km. 16 - C/ Molinos - Plaza del Realejo - C/ Santa Escolástica

Km. 17 - C/ Pavaneras - C/ Padre Suarez - Plaza Isabel la Católica - C/ Reyes Católicos - Puerta Real de España - C/ Ángel Ganivet - Plaza Mariana Pineda - Plaza del Campillo - Carrera de la Virgen

Km. 18 - Paseo del Salón (zona excluida al tráfico, tramo junto a biblioteca pública)

Km.19 - C/ Puente Verde - C/ Paseo de los Basilios - Callejón del Pretorio - Avda. Pablo Picasso

Km. 20 - C/ Andrés Segovia (sentido contrario al tráfico) - Plaza Fontiveros (sentido contrario al tráfico) - C/ Andrés Segovia (sentido contrario al tráfico) - Paseo Emperador Carlos V (sentido contrario al tráfico) -

Km. 21 (pista de atletismo C.D. Núñez Blanca). Meta: C.D. Núñez Blanca