Bucólica y colorida feminidad

Always Segureño Rosa María García López propone una pieza coqueta, guapa y alegre cargada de simbolismo Viernes, 26 enero 2018

La artista Rosa María García López ha abordado su obra para la campaña 'Always Segureño' a través de un intenso proceso creativo marcado por la reflexión. «En mi intervención pictórica sobre el cordero he tratado de establecer un diálogo, no solo visual, sino también simbólico», explica la ya jubilada catedrática de Dibujo de la Universidad de Granada.

Como resultado, la asturiana de nacimiento y granadina de adopción presenta una pieza bucólica llena de matices que expresan la feminidad del animal, pues la artista llegó a la conclusión de que estaba, para su sorpresa, frente a una cordera. «Ante 'ella' me fui sensibilizando, intentando asimismo, a través de mi pintura, presentarla metafóricamente femenina», comenta García López, que ha conseguido crear una figura coqueta, guapa y alegre para la exposición 'El rebaño de Miguel'.

Su trabajo muestra una escultura colorida y cargada de simbolismo, donde los tonos ocres representan la tierra; el amarillo hace referencia al sol; los verdes evocan los prados; y el blanco encarna la lana de la oveja. En su vientre, unos dibujos de corderos, realizados por Claudia y Lola, dos jóvenes alumnas del Taller de Grabado La Granja, ilustran la maternidad del animal.

Durante la intervención, García López ha puesto su experiencia y dominio artístico al servicio del realismo del fiel modelado a tamaño natural conseguido por Miguel Moreno, llegando a utilizar diminutos pinceles con los que pintar los pequeños rescoldos de la lana del cordero. «Al ser el soporte proporcionado inédito para mí, realicé múltiples estudios y más de medio centenar de bocetos digitales para superar las dificultades técnicas surgidas por la textura», asegura la artista. No obstante, la autora se siente «agradecida» por haber sido invitada a participar en esta iniciati va puesta en marcha por Ideal y la IGP Cordero Segureño.