Los bomberos han estado por debajo del personal mínimo en trece días de las últimas tres semanas El Sindicato Andaluz de Bomberos cifra en un 90% el seguimiento de la propuesta de no realizar horas extraordinarias desde el 15 de marzo ANTONIO SÁNCHEZ GRANADA Viernes, 6 abril 2018, 01:51

La plantilla de Bomberos de Granada ha estado por debajo del mínimo establecido durante trece días de las últimas tres semanas debido a la decisión adoptada por el Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB) de no realizar horas extraordinarias hasta que no se refuerce el personal de este colectivo y se paguen los trabajos realizados en 2016 y 2017 que todavía están pendientes de ser abonados.

Esta medida, que según el propio sindicato está siendo secundada por el 90% de la plantilla de los bomberos, ha dejado al descubierto a las dotaciones de los parques de Granada, que habrían actuado con menos personal del necesario en el caso de que se hubiera producido, por ejemplo, un incendio grave como el de la calle San Juan de Letrán de hace unos meses.

«Comparto, respeto y asumo las reivindicaciones, pero en las movilizaciones existe un componente político que trasciende lo sindical» Baldomero Oliver

Estas horas extraordinarias que no se han realizado se corresponden con 61 turnos de 24 horas y habrían supuesto a las arcas municipales casi 40.000 euros de deuda si se hubieran ejecutado, lo que según el SAB muestra «a las claras» que existe un déficit estructural de personal. En ello coincide con el sindicato el concejal y portavoz del equipo de gobierno, Baldomero Oliver, que asegura que desde 2012 no se había hecho nada y «es complicado» hacer frente ahora a todas las necesidades de personal. No obstante, Oliver incide en que el pasado año se sacaron plazas de bomberos en la ciudad y este año se volverá a hacer lo mismo.

«Cuenca echa la culpa a leyes estatales mientras que no se toma ninguna medida» Ernesto Moreno

Ernesto Moreno, delegado sindical del SAB en Granada, explica que la media de edad de la plantilla de Bomberos de Granada se sitúa en los 51 años por lo que es un problema «cargar al personal con horas extraordinarias sin renovar a la plantilla fomentando que no haya gente joven». Moreno añade que la deuda actual del Consistorio con los bomberos asciende a 1,5 millones de euros debido a que el área de Seguridad Ciudadana «está sacando adelante los servicios a base de horas extraordinarias». Actualmente no existe «ninguna perspectiva de entendimiento con Baldomero Oliver», a pesar de que los parques, que dan servicio a decenas de municipios del área metropolitana, se encuentran bajo mínimos. El sindicato culpa directamente de la situación al alcalde de la ciudad, Francisco Cuenca, al que acusa de «echar la culpa a leyes estatales mientras que no se toma ninguna medida».

Baldomero Oliver, por su parte, cree que no se puede recuperar «en unos meses» todo el tiempo que se ha perdido a lo largo de los últimos «quince años» y reclamó que no se pierda la perspectiva acerca de la «situación general del Ayuntamiento». «Comparto, respeto y asumo las reivindicaciones sindicales, pero en las movilizaciones existe un componente político que trasciende lo sindical», sentencia el portavoz del equipo de gobierno, que asegura que a lo largo de este 2018 se han abonado horas extraordinarias pendientes durante todos los meses.