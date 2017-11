El 'Black Friday' tira los precios en Granada con rebajas de hasta el 80% Las rebajas por la compra de una segunda unidad de un mismo producto llegan también al 80% en algunos comercios. / RAMÓN L. PÉREZ Las tiendas minoristas de Granada alertan del «perjuicio grave» de estos descuentos a las ventas de la campaña de Navidad ANTONIO SÁNCHEZ Granada Jueves, 23 noviembre 2017, 17:16

El cuarto jueves de noviembre Estados Unidos se para. Las familias ultiman durante la mañana las últimas compras para la cena de Acción de Gracias y pasado el mediodía comienzan a llegar los invitados para celebrar una fiesta que en España se celebra cada Nochebuena. Por la tarde, cuando en las casas ya se está remojando el pavo para la cena, las tiendas comienzan a prepararse para su día más importante del año, el 'Black Friday' -viernes negro-, en el que los comercios tiran los precios para deshacerse de todo aquello que no han vendido antes de la fiesta.

Una fiesta que ha llegado a España y a Granada a su manera. El precio del pavo no está especialmente disparado para el día de hoy y serán contadas las familias que se sienten esta noche a la mesa para dar gracias, pero el 'Black Friday' está aquí incluso antes de tiempo y desde comienzos de semana ya se puede ver a algunos comercios que han comenzado a ofrecer productos rebajados de precio. Hoy se espera que se acentúen los descensos y el viernes se producirán las caídas más acentuadas, con rebajas que llegarán hasta el 80% en algunos bienes y que se mantendrán a lo largo del fin de semana, ya que el domingo es festivo de apertura al igual que el pasado año.

30% Las rebajas en las tiendas del centro se mueven desde ayer entre el 10% y el 30% de descuento. 2016 Los comercios tradicionales asumieron el año pasado que no podían mantenerse al margen de este periodo de rebajas.

Los descuentos medios rondarán el 40% en las grandes superficies, según datos de las propias plantas comerciales y en los comercios tradicionales las rebajas se moverán en el entorno del 20%, según explicó ayer a IDEAL el presidente de Centro Comercial Abierto, Ángel Rodríguez. El sector más afectado por estos descuentos es la tecnología. Desde el pasado lunes, el 'gigante' digital Amazon está ofreciendo continuos descuentos en determinados productos, que ha obligado a las tiendas de la provincia a anticipar las rebajas del 'Viernes Negro', que a su vez son el preludio del 'Cyber Monday' -lunes digital- una jornada en el que las caídas de precios relacionadas con la tecnología se acentúan sobre todo en las diferentes plataformas digitales.

La moda tampoco escapa de este fin de semana de ventas. Este sector es el segundo con una mayor cuota de mercado en las tiendas virtuales por lo que las tiendas físicas tratarán de bajar los precios para invitar a los granadinos a salir de casa para hacer gasto en sus establecimientos. Será en este sector en el que se podrán encontrar descuentos de hasta el 80% en piezas puntuales, pero también rebajas que de media rondarán el 50%.

La decoración, los productos del hogar o incluso la alimentación también bajan los precios en este fin de semana. En lo relacionado con el hogar se podrán encontrar gangas al 60% de descuento, aunque lo habitual será que los precios se muevan entre el 20% y 30%. Más reducido será el descenso de precios por el 'Black Friday' en frutas, verduras, carnes o pescados, pero sobre todo en grandes superficies se producirán rebajas que se moverán habitualmente entre el 10% y el 20% y que en productos puntuales alcanzarán el 50%.

Para este 'Black Friday', El Corte Inglés, por ejemplo, concentra en un mismo espacio sus mejores ofertas con más de 2.000 marcas, destacando las áreas de moda y complementos, electrónica, imagen y sonido y electrodomésticos.

Críticas

Ángel Rodríguez, presidente de Centro Comercial Abierto, reconoció ayer que celebrar el 'Black Friday' «no es optativo» para los comerciantes granadinos. «Está claro que este invento americano no contribuye a la rentabilidad de los comercios tradicionales, pero o estás o estás. No queda otra», explicó. A su juicio, la anticipación de gran parte de las compras navideñas a este fin de semana en el que los precios se encuentran por los suelos no contribuye a la rentabilidad de las tiendas que cuentan con unos márgenes de beneficios más bajos.

«Las grandes cadenas realizan compras a un precio más barato que ahora le permite poder hacer rebajas más importantes, pero entre los comerciantes de toda la vida no ocurre lo mismo», argumentó Rodríguez, que garantizó que la gran mayoría de tiendas del Centro ofrecerán rebajas con motivo del 'Black Friday' y abrirán el viernes, el sábado y el domingo, a pesar del grave perjuicio que les provocará en su cuenta de resultados. El sector más afectado, según Centro Comercial Abierto, será el de la moda, ya que a esta rebaja de precios se une la escasa venta de productos que se ha llevado a cabo por los consumidores durante este otoño por las altas temperaturas.

Para favorecer esta fecha de compras, la Junta de Andalucía ya decretó el pasado año el cuarto domingo de noviembre como una jornada de apertura permitida para todas las superficies comerciales y este año se repetirá. Durante ese día, todas las tiendas pueden permanecer abiertas en horario comercial y las compras de Navidad se dan de esta forma por inauguradas a pesar de que todavía queda mes y medio para que lleguen los Reyes Magos.