Bankia y BMN cerrarán el 6% de sus oficinas en Granada tras la integración

Bankia cerrará a lo largo de las próximas semanas catorce oficinas en la provincia de Granada después de que antes de ayer se consumara la integración de BMN dentro del banco presidido por José Ignacio Goirigolzarri. Ambas entidades formalizaron el pasado lunes su fusión con la inscripción de la operación en el registro mercantil y a partir de ahora comenzará a tomar tierra la unión de las dos sociedades de forma visible. Este 'aterrizaje' de la operación anunciada a comienzos del pasado año implicará para Granada el cierre del 6% de las oficinas y cajeros con los que la entidad resultante cuenta en la actualidad.

La capital es la principal afectada de la 'creación' de la nueva sociedad bancaria, ya que perderá once de las catorce sucursales. Las otras tres se cierran en los polígonos industriales de Asegra y Juncaril y en la calle Rodríguez Acosta de Motril, desveló ayer a IDEAL Daniel Jiménez, secretario general de UGT en Bankia en Andalucía. Granada logra, a diferencia de otras provincias como Murcia, que la mayoría de cierres se produzcan en la capital, en donde el impacto para las ciudadanos será menor al contar con una amplia oferta.

Al respecto, Bankia indicó que no abandona «ninguna plaza y que los cierres que se hacen son porque hay duplicidad entre oficinas y que, por tanto, los clientes afectados únicamente serán cambiados a una oficina cercana, con lo que esperamos que los inconvenientes sean los mínimos».

Los clientes de BMN no notarán nada nuevo cuando acudan a su oficina u operen a través de Internet hasta la próxima primavera. Será entonces cuando los usuarios de BMN podrán acceder al catálogo de servicios y productos de Bankia. En cuanto a la imagen de las sucursales, tampoco habrá una unificación inmediata, debido a que dicho proceso comercial requiere de una importante inversión y la decisión aún no está tomada.

Con la fusión de las dos entidades participadas mayoritariamente por el Estado, Bankia se consolida como el cuarto banco español al gestionar 223.000 millones de euros después de que BMN aporte al grupo unos 38.000 millones, según informó Bankia. La fusión de Bankia y BMN, aprobada por sus accionistas en junta el pasado 14 de septiembre, permitirá al nuevo grupo aumentar su volumen de créditos un 20% y el de depósitos un 28%, mientras que la cifra de clientes se incrementa en un 26%. Al mismo tiempo, la operación lleva aparejada una reducción de más de 2.500 empleados, que actualmente se negocia con los sindicatos y que afecta principalmente a los servicios centrales de ambas entidades ya que sus redes de oficinas apenas se solapan debido a la escasa implantación con la que contaba Bankia en Granada.

El Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por Bankia supone a nivel nacional la reducción de un 15% de los empleados que integran ahora mismo a la sociedad bancaria. «La filosofía de todo el sector bancario es que no haya clientes en la oficina», apuntó Daniel Jiménez, que incide en la pérdida de empleo directo e indirecto que se producirá en Granada por el cierre de las oficinas de Bankia.

Jiménez, que no descarta que se produzcan más cierres de oficinas cuando la integración esté culminada en verano, asegura que la perspectiva del sindicato es no permitir «que la empresa imponga lo que quiera», ya que entiende que no se debe «llegar a unos extremos de despidos como los que se están planteando».