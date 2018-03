El Ayuntamiento de Granada pide un informe sobre Luis de Haro y Diputación guarda silencio Luis de Haro (izda.) y Paco Cuenca (PSOE). / ALFREDO AGUILAR Ciudadanos, a nivel regional, no aprecia nada irregular en que su diputado Rodríguez Ríos no declare sociedades en las que aún figura como apoderado; mientras que Podemos exigirá a De Haro que actualice su lista M. V. C. Y Q. CH. Granada Miércoles, 28 marzo 2018, 18:12

Un integrante de una lista electoral que haya salido elegido, antes de tomar posesión de su acta, es necesario que presente su declaración de bienes e intereses. Debe hacerlo, en este caso, siguiendo el formulario elegido por su ayuntamiento y entregarlo en tiempo y forma ante la secretaría. En caso contrario, el concejal electo no podría tomar posesión, según lo establece la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Sin embargo, una vez que toma accede a su 'sillón', no está regulado qué ocurre si no cumple con su obligación de actualizar esta declaración de bienes cada año, o no lo hace de forma correcta. Así que es más una cuestión política. De parecerlo.

Es cada formación la que establecen el nivel de exigencia o el grado de estética. Los diputados provinciales Francisco José Rodríguez Ríos (C's) y de Luis de Haro -que pertenece al grupo de 'Vamos, Granada' aunque el partido lo considera tránsfuga- no incluyeron su pertenencia a empresas en sus declaraciones. Sin embargo, sus partidos no le dieron ayer excesiva importancia a lo ocurrido. Más duros se mostraron PP e IU. Y en cuanto a las instituciones en las que representan a los ciudadanos, Diputación optó por no hacer ningún tipo de declaraciones, mientras que en el Ayuntamiento avanzaron que pedirán un informe al secretario, ya que es este organismo municipal el que sella y custodia estas declaraciones de bienes e intereses.

El también diputado provincial de Ciudadanos, Raúl Fernández, admitió ayer que encontrarse con la noticia publicada no fue «agradable». No obstante, evitó entrar en valoraciones y se limitó a explicar que, el partido en Granada, ha remitido la información a la dirección regional para que la evalúe. «Es el partido quien tiene que hacer las valoraciones», se refirió a Manuel Buzón, número dos en Andalucía. Sin embargo Buzón declinó hacer pronunciarse. Fuentes del partido en Sevilla señalaron a IDEAL que no encontraban ninguna irregularidad en la declaración de bienes de su representante en Diputación, en la que no aparece su pertenencia como apoderado en dos sociedades cuando tomó posesión de su cargo público -actualmente aún figura en una de ellas-. Las mismas fuentes apuntaron que, tras haber analizado la documentación que publicaba ayer este periódico, no creían que hubiera ningún problema ni cuestión que subsanar.

«Esto nos da el enésimo motivo para pedirle que devuelva el acta; no representa la política del cambio» Antonio Daponte | 'Vamos, Granada'

«Pediremos a De Haro que rectifique la declaración, pero creemos que no ha habido perjuicio» José Moreno | Podemos

Vamos y Podemos

En el caso de Luis de Haro, el partido con el que accedió al cargo público, 'Vamos, Granada', recordó ayer que es «un diputado tránsfuga y que ya no pertenece a la formación». El coportavoz de la mesa de coordinación del partido, Antonio Daponte, señaló en una nota que se desvinculaban totalmente. «Casi habría que pedirle explicaciones al PSOE, su anterior partido, que desde hace meses se niega a tramitar su expulsión porque Cuenca y Entrena se benefician políticamente del apoyo incondicional del diputado tránsfuga», afirmó Daponte.

«Nosotros no vamos a tapar a nadie, Luis de Haro llegó a 'Vamos Granada' como el jefe de Policía de la operación Malaya, afirmando que iba a luchar contra la corrupción en Granada. Sin embargo, en este tiempo no hemos visto nada de eso, sólo un pobre trabajo institucional, falta de transparencia constante y el apoyo incondicional al PSOE, también en la cuestión de la fusión hospitalaria. Que además no cumpliera con su obligación legal de declarar sus bienes e intereses nos da el enésimo motivo para pedirle que devuelva el acta, porque no representa los principios de la política del cambio que él se comprometió a defender y por los que concurrió bajo nuestra marca», señaló Daponte.

José Moreno, coordinador provincial de Podemos -partido en el que milita De Haro-, señaló que le exigirán que rectifique su declaración de bienes para incluir esta empresa, aunque apuntó que la omisión de esta sociedad «no causó perjuicio porque estaba inactiva». No obstante, la citada empresa es propietaria de una parcela de tres hectáreas en Diezma que el concejal y diputado admitió que valoró usar como terreno agrícola o para instalaciones fotovoltaicas, aunque precisó que no llegó a tener actividad.

«Vamos a pedir al secretario un informe para que nos diga si hay alguna infracción legal» Baldomero Oliver | Portavoz PSOE Ayuntamiento

«Que den explicaciones convincentes de inmediato; si no, que abandonen la vida pública» José Antonio Robles | PP

«Pedimos que den explicaciones con documentación; que no quede sombra de duda» Francisco Puentedura | Izquierda Unida

En el plano institucional, Diputación y Ayuntamiento reaccionaron de manera distinta. Desde Diputación, donde ejercen parte de su labor política Rodríguez Ríos y De Haro, optaron por guardar silencio y no hacer ningún tipo de valoración. En plaza del Carmen, donde gobiernan también los socialistas, el portavoz municipal Baldomero Oliver pidió prudencia. «Ante informaciones de estas características, sea quien sea el edil, vamos a optar siempre por pedir informe a quien nos puede decir si hay alguna infracción legal, que es el secretario municipal». Al margen de que se hubiera podido vulnerar alguna ley, Oliver señaló que «otra cuestión son las responsabilidades políticas».

«Escándalo»

Por su parte, el Partido Popular calificó de «escándalo» la noticia de que Rodríguez Ríos y de Haro provinciales figuren todavía como apoderado y socio, respectivamente, en sociedades mercantiles, sin que hayan reflejado esa circunstancia en sus declaraciones de bienes.

El portavoz del grupo popular en la Diputación, José Antonio Robles, destacó que es «sorprendente» que dos partidos que «supuestamente venían a limpiar la política» tengan en lugares destacados a personas «a las que se implica en relaciones mercantiles oscuras», por lo que pidió que ambos den «explicaciones convincentes de manera inmediata. Y si no es así, que abandonen la vida pública». Robles extendió esa exigencia a sus formaciones, «que se han jactado siempre de ser ejemplares y ejemplarizantes y que deberían decir qué piensan de las conductas de sus representantes. Estamos deseando saber qué opina la dirección provincial de Ciudadanos», remarcó.

Para el portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento, Francisco Puentedura, la situación de los dos diputados crea una «duda razonable». «Pedimos a ambos diputados que den explicaciones convincentes y demuestren con documentación suficiente su situación, así como que despejen toda duda sobre la posibilidad de conflicto de intereses y que alguna de sus decisiones puedan haber estado condicionadas por la pertenencia a estas empresas». En caso de que no sean capaces de aclararlo, IU exigirá su dimisión.