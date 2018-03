El Ayuntamiento de Granada exige la "libertad y democracia para Venezuela"

El pleno del Ayuntamiento de Granada ha aprobado este viernes una moción propuesta por el PP con la que la corporación local exige la "libertad y democracia para Venezuela" y reclama que desde Granada se realice un acto público "que denuncie, apoye y reivindique" que se celebren "elecciones libres y democráticas" en el país americano.

La propuesta popular –que ha contado con los votos favorables de PP, PSOE y C's, la abstención de los dos concejales de 'Vamos, Granada' y de la edil no adscrita Pilar Rivas, y el voto en contra de Francisco Puentedura (IU)– plantea además que se abran los canales de ayuda necesarios "para solventar la crisis humanitaria" que implica la creación de un protocolo específico de colaboración para los venezolanos que emigran a España. El Consistorio ha pedido "que se establezcan los oportunos itinerarios colaborativos entre el Estado y otras instituciones para la agilización de los trámites administrativos de los españoles y sus descendientes retornados de Venezuela".

En el debate sobre esta cuestión el popular Fernando Egea ha recalcaldo que se trata de una "crisis humanitaria que no tiene precedentes" y ha explicado que si cada Ayuntamiento "da un golpe sobre la mesa estaremos más cerca de que Venezuela sea libre". La concejala de Derechos Sociales, Jemi Sánchez, ha reclamado por su parte implicación al Gobierno central y ha asegurado que su área se "siente sola" al abordar las políticas migratorias con el Estado, mientras que la edil de C's Lorena Rodríguez ha expresado que Venezuela necesita "un liderazgo internacional". Por su parte, la edil de 'Vamos, Granada', Marta Gutiérrez, ha mostrado su solidaridad con los venezolanos que se han dado cita en el pleno a pesar de no apoyar esta moción, y el portavoz de IU, Francisco Puentedura, ha expresado su voto contrario porque en la moción "no se hace ninguna llamada al diálogo entre las partes" y "el PP trae la petición de un canal humanitario para los venezolanos mientras de lo niega a los refugiados y a otros que piden asilo político".