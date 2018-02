El Ayuntamiento debe dos millones en horas extraordinarias a Policía Local y Bomberos Los trabajadores de Policía Local y Bomberos (atrás) y de Alhambra Bus criticaron ayer la gestión del equipo de gobierno. / IDEAL Ambos colectivos exigen al Consistorio negociar un plan de pagos y el equipo de gobierno pretende abonar 233.661 euros este trimestre ANTONIO SÁNCHEZ GRANADA Sábado, 24 febrero 2018, 02:49

El Ayuntamiento de Granada tiene pendiente de pago casi dos millones de euros en horas extraordinarias a la Policía Local y los Bomberos correspondientes a servicios realizados a lo largo de los dos últimos años. El equipo de gobierno de Francisco Cuenca respondió ayer por escrito al PP -que días antes había preguntado por este concepto a los socialistas- y en la contestación del área de Personal se recoge que del año 2016 hay pendientes de pago más de 900.000 euros y de 2017 todavía hay que abonar cerca de 1,1 millones de euros.

De esta deuda del Ayuntamiento de Granada con ambos cuerpos de seguridad, el equipo de gobierno se ha comprometido a abonar en las nóminas de este mes y el siguiente algo más de 11% de lo adeudado. Así, en la de febrero se pagarán las horas extraordinarias realizadas por la Policía Local en marzo de 2016 y las que completaron los Bomberos en abril de 2016, mientras que en marzo existe el compromiso de afrontar el pago de lo generado en abril -por la Policía Local- y en mayo -por los Bomberos- de 2016.

En total, el área de Personal tendrá que pagar 233.661 euros. Los cerca de dos millones de euros que el Consistorio tiene pendientes con ambos colectivos es uno de los motivos por el que los sindicatos Siplg, Spi-An, UPLB y SAB anunciaron que comenzarán una serie de protestas en los próximos días para denunciar «el pasotismo y la dejadez» del actual equipo de gobierno «el cual ningunea a la Policía Local y a los Bomberos». Estos cuatro sindicatos reclamaron al área de Personal que negocie con ellos un plan de pagos de la deuda en horas extraordinarias que se mantiene, pero además solicitaron que se negocie el reconocimiento de varias jornadas especiales, que no se denieguen días de asuntos propios y vacaciones «sin ningún tipo de motivación» y que se afronte la incorporación de 120 agentes de seguridad entre ambos cuerpos «para prestar un servicio de calidad al ciudadano».

Los sindicatos, que hicieron visible su protesta durante la celebración del pleno ordinario de febrero, se quisieron desvincular así de lo que ellos entienden como una «mala gestión política» del gobierno de Francisco Cuenca y aseguraron que su política de «recortar en seguridad» es una opción «equivocada y de consecuencias graves para la ciudad».

El PP también mostró su rechazo a que el equipo de gobierno no haya establecido todavía un calendario de pagos para estas horas. La concejala María Francés criticó que el alcalde «saque pecho» por la reducción de estas horas que sólo lleva -a su entender- a «primar lo económico por encima de la seguridad». Aparte, añadió que existe una mala planificación de la plantilla de Bomberos «ya que no es normal que se dupliquen las horas en un año». Francés, encargada de Movilidad antes de que el PP abandonara el gobierno de la ciudad, reconoció no obstante que es inevitable «hacer horas extraordinarias si no se aumenta la plantilla» de ambos cuerpos de seguridad «porque la ciudad está viva y tiene que haber servicios y lo que no puede ocurrir es que haya un aviso y no haya unidades para acudir ni que haya personal de Protección Civil cortando el tráfico».

El portavoz del equipo de gobierno y concejal de Economía y Personal, Baldomero Oliver, refirió al respecto que la reivindicación de estos colectivos «es justa, aunque no es nueva». Por parte del Ayuntamiento -aseguró- «el pago está asumido» y aunque reconoció que no es «una cantidad halagüeña» sí consideró que si no se hubieran adoptado determinadas medidas de ahorro las cantidades hubieran sido más elevadas. «Esperamos que la convocatoria de plazas baje el número de extraordinarias que se hacen», añadió Oliver.