El Ayuntamiento de Armilla abre expediente a su servicio de Protección Civil FACEBOOK PROTECCIÓN CIVIL DE ARMILLA Los voluntarios de Protección Civil incendiaron un vehículo para efectuar otra práctica consistente en aprender a apagarlo J. R. V. GRANADA Lunes, 23 abril 2018, 02:19

El Ayuntamiento de Armilla abrirá un expediente al servicio de Protección Civil de esta localidad después de las quejas vecinales presentadas ayer por la mañana tras una práctica efectuada junto a la piscina cubierta en la calle San Miguel de esta localidad por este grupo de voluntarios. Esta agrupación había solicitado permiso para efectuar una actividad consistente en sacar de un turismo a sus ocupantes atrapados entre un amasijo de hierros. Sin embargo, una vez acabada esta simulación, los voluntarios de Protección Civil incendiaron un vehículo para efectuar otra práctica consistente en aprender a apagarlo. Los vecinos del entorno se quejaron por la humareda que generó esta actividad.

«La quema del coche no estaba preparada ni autorizada, para este tipo de actividades hay que pedir un permiso. No se puede hacer una práctica así en un solar urbano en medio de la localidad. Sí estaban autorizados para efectuar la otra práctica consistente en excarcelar a los ocupantes de un vehículo, pero no la quema del coche», apuntó ayer Gerardo Sánchez, alcalde de Armilla. Este periódico contactó ayer en cuatro ocasiones distintas con el teléfono de Protección Civil para conocer su versión de los hechos, pero nadie atendió la llamada.

El alcalde ha anunciado y así lo ha puesto en la página de facebook del Ayuntamiento de Armilla que el consistorio procederá a la apertura de un expediente para aclarar por qué se hizo esa práctica si no tenía permiso municipal.