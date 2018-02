El Ayuntamiento de Granada abre otro expediente para aclarar el agujero de las multas El cruce de Camino de Ronda con Méndez Núñez cuenta con una cámara ‘ponemultas’. / RAMÓN L. PÉREZ La próxima semana se volverá a reunir la Agencia Municipal Tributaria para escuchar a los cinco funcionarios citados por el PP ANTONIO SÁNCHEZ GRANADA Viernes, 9 febrero 2018, 00:21

La reunión de este jueves de la Agencia Municipal Tributaria no dejó ninguna conclusión al respecto del caso de las cámaras de tráfico que ‘dejaron’ de multar en los meses previos a las elecciones municipales del año 2015. Según se dio a conocer en el encuentro del consejo rector, el Ayuntamiento de Granada ha encargado un nuevo expediente para aclarar el agujero que esta decisión provocó en las arcas municipales. Por el momento no se ha determinado si desde el área de Movilidad, que por aquel entonces era responsabilidad de Telesfora Ruiz, hubo orden de ‘apagar’ las cámaras; si existió una instrucción‘superior’ desde la concejalía de Hacienda, de la que el encargado era Francisco Ledesma, para que no se tramitaran las multas; o si –como defendió este jueves el PP– no existió ningún tipo de irregularidad dado que se recaudó «en 2015 una cantidad por multas similar a la de años anteriores».

Tampoco intervinieron este jueves ninguno de los cinco funcionarios municipales que el PP emplazó el pasado lunes por escrito –dos técnicos de Movilidad, dos de Hacienda y una letrada del Consistorio– para que expliquen las actuaciones llevadas a cabo en sus áreas a lo largo del periodo que se está analizando. La declaración de estos en el consejo rector quedó aplazada hasta el próximo jueves, cuando este órgano se volverá a reunir y se espera que al menos quede algo más definido de quién es la responsabilidad en este caso, a la espera de las conclusiones del nuevo expediente encargado por el Ayuntamiento.

El concejal de Economía, Baldomero Oliver, destacó que ante la complejidad de los datos que se están analizando se decidió este jueves prolongar la reunión del consejo rector, que se reanudará la próxima semana. El responsable de las cuentas del Ayuntamiento de Granada detalló que él es el primer interesado «en que esto quede claro», a diferencia de la sensación del resto de grupos municipales, que consideran que esta cuestión no se está resolviendo con agilidad. Oliver, eso sí, volvió a afirmar este jueves que independientemente del resultado de esta investigación «ha quedado claro que el modus operandi del PP era utilizar el Ayuntamiento como su propiedad».

Los populares, sin embargo, consideraron este jueves que se está demonizando la gestión de los dos concejales de su partido encargados de Movilidad y Economía en el año 2015 «cuando si se compara con los años anteriores se está recaudando lo mismo». El concejal Antonio Granados expresó que los informes realizados por los técnicos municipales no aclaran que existiera una orden para no multar o no tramitar las multas y «puede ser que todo esto se esté construyendo sobre un artificio».

El resto de partidos con representación en el Consistorio solicitaron que se aclaren las dudas que se han generado después de varios meses en los que no se ha detallado de quién es la responsabilidad en este asunto. Tantos Ciudadanos, como ‘Vamos, Granada’ e IU reclamaron más implicación de las áreas afectadas para aclarar lo sucedido y generar protocolos que en un futuro impidan que suceda algo parecido.