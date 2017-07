La autoescuelas sólo podrán examinar alumnos una vez al mes durante este verano Las autoescuelas solían acudir a examen una vez a la semana antes de 2016. / ALFREDO AGUILAR En julio se quedarán sin evaluar más de 2.000 futuros conductores salvo que los examinadores desconvoquen la huelga que empezaron la semana pasada ANTONIO SÁNCHEZ Viernes, 7 julio 2017, 00:39

Los examinadores del carnet de conducir de la Dirección General de Tráfico (DGT) confirmaron la pasada semana su intención de hacer huelga durante los lunes, martes y miércoles de este mes de julio. Su objetivo principal es presionar al ministerio del Interior para que suba una parte específica del sueldo de los evaluadores -el complemento específico al colectivo examinador- y reducir el número de exámenes que realizan cada día. Una medida que está poniendo contra las cuerdas a Tráfico desde que hace más de un año comenzaron las protestas y que, de paso, está asfixiando a las autoescuelas.

La consecuencia para la provincia es directa. Según un cálculo realizo por este periódico con cifras de la jefatura provincial de la Dirección General de Tráfico (DGT) y la asociación provincial de autoescuelas, durante el mes de julio se quedarán sin examinarse más de 2.000 alumnos salvo que se desconvoque la huelga antes del día 31.

Esto provocará que las autoescuelas sólo puedan presentar a examen a sus alumnos una vez al mes. Hasta que en 2015 comenzaron los primeros paros por parte de los examinadores el ritmo de las evaluaciones era semanal y en octubre del pasado año se decidió que las pruebas se realizaran de forma temporal cada quince días. Esta medida, que en principio iba a ser puntual, se ha agravado en los últimos meses y la decisión de la jefatura provincial de Tráfico -acordada con las autoescuelas- fue acabar con el pacto tácito de hacer exámenes cada semana o quincena y crear una rueda de evaluación que permite a las empresas formadoras presentar todos los alumnos que quieran cuando les toque. Esta solución implica que las autoescuelas pueden dar a cada estudiante la opción de conseguir el carnet de conducir una vez al mes, pero genera más problemas añadidos a los que Tráfico por el momento no pone solución.

La jefatura provincial planifica cada día de exámenes como si la convocatoria de huelga no existiera, pero la realidad es bien distinta y en cada jornada de huelga hay cerca de 150 alumnos que se tienen que presentar a examen para no perder la tasa que previamente ha sido abonada, pero se quedan sin ser evaluados por el paro de los examinadores. Este retraso llega además en 'temporada alta' de las autoescuelas, ya que una parte importante de los jóvenes de entre 18 y 25 años aprovechan esta época del año para recibir las clases de coche y luego examinarse antes de que vuelva a empezar el curso académico. También quienes quieren trabajar y para ello necesitan un permiso específico -para conducir un camión o un autobús- se están encontrando con contratos de trabajo cerrados, pero la imposibilidad de optar a aprobar el carnet que necesitan para ello. Y por último está la incertidumbre de una conflicto que ya dura cerca de dos años y al que ahora mismo se le ven pocas soluciones.

-Retrasos En Granada las autoescuelas ya tardan más de 30 días en poder examinar a sus alumnos. -Futuro La Dirección General de Tráfico no desvela por el momento si accederá a las reivindicaciones para evitar la huelga. -Seguimiento El respaldo al paro convocado está por encima del 60% en Granada, por debajo de la mayoría de provincias.

La Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra) afirma que se realiza esta convocatoria «recogiendo el sentir mayoritario del colectivo examinador manifestado a través de las asambleas provinciales» y la asociación, en la que se integran gran parte de los evaluadores de Granada, amenaza con convertir el paro en indefinido en el mes de septiembre.

El comité de huelga, después de reunirse con la Dirección General de Tráfico el pasado martes, asegura que la subida del complemento salarial «es el objetivo principal de esta huelga» y que en mayo de 2017 se reconoció en el Congreso de los Diputados que no era «un problema de dinero y que la petición era justa». Aparte, Asextra no ha recibido bien que la DGT estableciera que a partir de ahora «se decretarán servicios mínimos». «El comité de huelga se ha sentido menospreciado y una vez más ninguneado», argumenta el comité de huelga, que en ningún caso ha dado muestras de dar su brazo a torcer en este conflicto.

Las negociaciones ahora mismo se encuentra en punto muerto, a pesar de que en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento de Andalucía se han puesto en marcha dos proposiciones no de ley que piden al ministerio del Interior que atienda las demandas de los funcionarios y acabe con el conflicto.

Vico: «Las escuelas presentan a todos los alumnos que quieren» El jefe provincial de Tráfico en Granada explica a IDEAL su perspectiva de la crisis abierta entre la DGT y las autoescuelas. José Vico entiende que se mantiene una «relación fluida con las asociaciones profesionales, a fin de mejorar, en la medida de lo posible, la organización del servicio de exámenes». Preguntado por la cifra de alumnos pendientes de evaluar expone que las escuelas «presentan a todos los alumnos que entienden que están preparados». Y sobre si se necesitan más examinadores para abordar el verano argumenta que las plantillas «se dimensionan para todo el año, no para un período concreto».

La asociación provincial de autoescuelas entiende y respeta las peticiones de los examinadores, pero reclama a la DGT que dé una respuesta definitiva al problema, que se alarga desde el año pasado. José Blas Valero, presidente de la asociación provincial de autoescuelas, asegura que las empresas formadoras están perdiendo alumnos de manera considerable para este verano. «No nos están dejando hacer nuestro trabajo», afirma. El motivo son las dudas entre los futuros conductores que no quieren iniciar un proceso que implica pagar una docencia teórica, clases prácticas y tasas de examen sin saber si la evaluación práctica será en septiembre, octubre o noviembre. Un alumno que quisiera comenzar hoy mismo a prepararse el carnet de conducir tendría complicado sacarse el permiso antes de septiembre, en el mejor de los casos, algo que ha provocado que los más jóvenes hayan optado por dejar el permiso para más adelante, cuando el conflicto entre la DGT y los examinadores se haya resuelto.

Valero es poco optimista de cara a las próximas semanas. «Cuando acabe la huelga no se acaba el problema, no hay banquillo de examinadores y no podremos normalizarnos y recuperar los exámenes semanales», afirma el presidente de las asociación provincial que añade además que piensa que los examinadores van a «aguantar el tirón» con la huelga a pesar de que la administración «no les puede dar el dinero que piden» y el conflicto acabará con un «'choque de trenes'».