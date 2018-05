Atentados sin autor conocido

Al menos cinco casos de víctimas granadinas de ETA están sin resolver. Francisco González Ruiz, agente de la Policía Nacional natural de Granada, tenía sólo 24 años cuando ETA acabó con su vida en Vitoria. Fue el 31 de octubre 1982. Alguien hizo estallar un coche bomba al paso del convoy en el que iba Francisco. Él falleció a consecuencia de la explosión y once de sus compañeros resultaron heridos. Acababa de casarse y su mujer estaba embarazada.

Juan Maldonado Moreno era guardia civil. Natural del pueblo alpujarreño de Turón, pero criado en la localidad costera de Motril, solo pudo vivir 42 años. El miércoles 22 de junio de 1983, a media tarde, salió de su casa en la población portuaria de Pasajes (Guipúzcoa), se introdujo en su coche y, cuando giró la llave de arranque, el vehículo saltó por los aires. El automóvil quedó despedazado. Juan estaba casado con una mujer de Sorvilán, también en la Alpujarra, y tenía dos hijos de corta edad.

De compras

José Manuel Fernández Lozano, un agente de la Benemérita nacido en Alfacar, murió el 17 de agosto de 1992 tras ser tiroteado por un terrorista de ETA. Sucedió a las afueras de la localidad guipuzcoana de Oyartzun, en el aparcamiento de una de las primeras grandes superficies comerciales que se veían en España. El hipermercado se llamaba Mamut. José Manuel y Juan Manuel Martínez Gil, también guardia civil, acababan de introducir las bolsas con las compras en su vehículo, cuando un individuo joven, de pelo rizado y con barba y que vestía un chandal negro, tiroteó a los agentes. Luego se dio a la fuga en una furgoneta conducida por otro terrorista.

José Manuel sólo tenía 25 años y Juan Manuel, gallego de Pontevedra, 23. Eran prácticamente unos niños. Los investigadores hallaron en el lugar del crimen ocho casquillos de bala de nueve milímetros parabellum, la munición que siempre utilizaba ETA. Era la firma de sus crímenes.

El agente granadino, padre de un niño de apenas un año, fue enterrado el 17 de agosto en Alfacar, su pueblo natal. «¡Señor, perdóname, no te quiero ofender, pero son unos hijos de puta; nos han quitado un 'cachico' de nuestras vidas!», gritó la madre del infortunado agente durante el funeral.

Moratalaz

Ocurrió en el madrileño barrio de Moratalaz. Miguel Miranda, un subteniente retirado de la Guardia Civil que había nacido en el histórico barrio granadino del Albaicín en 1928, se dirigía a casa junto a un compañero del instituto armado. Ambos vivían en un edificio habitado por miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Por eso, los terroristas eligieron la zona para colocar un coche bomba. La explosión, que se produjo alrededor de las tres de la tarde, mató a Miguel e hirió de gravedad al cabo primero de la Guardia Civil, Julián de la Calle -que caminaba al lado del subteniente granadino- y a dos jóvenes. Miguel era, ante todo, un músico y estaba enamorado de Granada. Tenía cuatro hijos.

Alberto Villena

«El dolor no se disuelve. Ni la injusticia», dice con una voz temblorosa pero firme Encarnación Villena en clara alusión al término «disolución», que es el que ha elegido ETA para certificar su final. Encarnación es la única hija de Alberto Villena Castillo, un guardia civil natural de Padul que murió abatido a tiros por pistoleros de ETA en el puerto de la localidad vizcaína de Lequeitio. Ocurrió el 14 de octubre de 1978. Su pequeña sólo tenía dos años y él, 27. «Es que era un niño. Cuando les hablo a mis hijos del abuelo tengo una sensación extraña. Es que era un niño...», medita Encarnación Villena. «Como tantos otros, mi padre era una persona inocente. No había hecho mal a nadie». «Desde que tengo recuerdo, preguntaba por él: ¿Dónde está mi papá? Y me decían: 'En el cielo'»

Los asesinos de todas estas personas no han podido ser identificados.