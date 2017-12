Archivan la denuncia del exjefe de escoltas contra el superintendente de la Policía FERMÍN RODRÍGUEZ La jueza titular de este órgano toma esta decisión tras concluir que, si bien el mando introdujo cambios organizativos en el trabajo en febrero de este año, «en ningún momento» llevó a cabo ninguno de los delitos que se le imputaban YENALIA HUERTAS Granada Miércoles, 27 diciembre 2017, 16:21

El juzgado de Instrucción 2 de Granada ha archivado la denuncia que había formulado el antiguo jefe de escoltas de la Policía Local de Granada, N. G., contra el superintendente José Antonio Moreno, por supuestas amenazas y coacciones. La jueza titular de este órgano, María Ángeles Jiménez, toma esta decisión tras concluir que, si bien el mando introdujo cambios organizativos en el trabajo en febrero de este año, «en ningún momento» llevó a cabo ninguno de los delitos que se le imputaban. Las órdenes que emitió fue «por necesidades del servicio».

La magistrada recuerda en su auto, dictado el 20 de diciembre, que el denunciante «no aceptó voluntariamente la propuesta de trabajo que le presentó su jefe». Para ello, argumentó que en los servicios que venía prestando con anterioridad no hacía noches y se tenía en cuenta su antigüedad para la asignación del servicio.

Frente a ello, la jueza, tras examinar la «esencial» documentación del caso y escuchar al investigado y a los testigos, recuerda que los cambios afectaron a todos y no sólo a él, pues «la asignación de destinos realizada ha venido referida a todos los subinspectores, no solo respecto del denunciante». De este modo, la instructora resalta que al no ser aceptadas las modificaciones por el denunciante de forma voluntaria, «evidentemente, dentro de su potestad como jefe, puede, perfectamente, decidir la asignación de puesto, no de forma arbitraria, sino por razones de necesidad de servicio».

Segunda actividad

Además, sobre el paso a segunda actividad de N.G., la jueza subraya que la afirmación de que fuese una decisión del jefe «ha quedo totalmente desacreditada», pues solo se produce a instancia de parte, por edad o por prescripción médica.

En la resolución se acuerda así el sobreseimiento provisional de la causa contra el superintendente, que ha estado representado por el abogado Domingo Domingo. Se da la circunstancia de que en diciembre el juzgado tuvo que repetir las declaraciones del investigado y de los testigos porque se había registrado un fallo en la grabación. En la actualidad, existe otra causa penal contra el mando por la denuncia de una inspectora y el fiscal no acusa.