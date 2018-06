Aprovecha este verano para darle un impulso a tu nivel de inglés

Academia CL lanza una atractiva oferta para sus cursos intensivos de inglés, las tasas de examen están incluidas en el precio R. I. GRANADA Domingo, 3 junio 2018, 02:02

Para ti o para tus hijos este verano Academia CL ha preparado una oferta irresistible para sus cursos intensivos. Sabes que lo necesitas y con estos precios no tendrás excusa. A la vez que aprendes te preparan para los exámenes oficiales de la Universidad de Cambridge (B1, B2, C1 y C2) porque son centro examinador oficial de Cambridge Assessment English.

Para conseguir mejorar tu nivel se trabaja en grupos reducidos, entre 4 y 10 alumnos, con profesores nativos y para ponértelo más fácil se adaptan a tus horarios: mañanas (9.30-11.30 ó 12.00-14.00), medio día (14.00-16.00), tarde (16.00-18.00 o 18.00-20.00) y noche (20.00-22.00). Tú eliges.

Estos cursos suman 100 horas, 2 horas diarias de lunes a viernes. Durante los meses de julio, agosto y septiembre te preparan para examinarte del nivel que quieras: B1, B2, C1 y C2.

Para el resto del año y como aprender un idioma no es cosa de un día, en Academia CL ofrecen otras modalidades de cursos para que elijas: la opción 'Estándar' son tres horas a la semana de clases, en dos jornadas de 1,5 horas cada una de ellas. La 'One to one' está diseñada para ponértelo fácil, es la más -flexible, eliges días, horario, características de profesorado y contenido. Se pueden impartir tanto en nuestro centro como en el domicilio privado o la empresa del alumno.

Por tanto, se adaptan a tus necesidades para que te animes a cumplir el sueño de comunicarte en inglés y acreditar tu esfuerzo por la universidad de Cambridge en los diferente niveles: PET, FIRST, ADVANCED, PROFICIENCY.

Academia CL abrió sus puertas en 1991, y desde entonces más de 30.000 alumnos se han formado en sus aulas en el aprendizaje de idiomas, gracias a una programación seria, unos contenidos pedagógicos modernos y atractivos, y sobre todo a un profesorado altamente cualificado.