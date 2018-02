La apertura de la cárcel de Archidona sacará de Albolote a más de 120 presos Interior de la cárcel de Albolote, que reducirá su número de presos hasta 1.175 tras abrirse el penal de Antequera. : / ALFREDO AGUILAR La prisión granadina podrá darse un respiro tras años de hacinamiento y quedarse en números similares a cuando abrió el penal JOSÉ R. VILLALBA GRANADA Domingo, 25 febrero 2018, 01:58

La nueva cárcel de Archidona (Málaga) tiene previsto abrir sus puertas mañana 26 de febrero y de los 180 presos malagueños internos en la prisión de Albolote habrá, al menos, 120 que marcharán al nuevo penal malacitano, alegando razones de reagrupamiento por causas familiares principalmente. Esta es la fórmula más utilizada para solicitar el cambio de cárcel para estar más cerca de la familia, aunque también cabe la posibilidad de que sea Instituciones Penitenciarias quien decida realojar a estos internos por razones organizativas, de hecho siempre corresponde a Instituciones Penitenciarias decidir la prisión donde un reo debe cumplir la condena.

La cárcel de Granada tiene en estos momentos 1.340 internos, si salieran estos 120 reos malagueños, la cifra de presos quedaría muy similar a la registrada cuando abrió el penal de Albolote en el año 1997 con apenas 1.175 presos. Esta cifra daría mucho oxígeno a la cárcel de Albolote, donde la inmensa mayoría de los internos podrían disponer de una celda durante el cumplimiento de la condena. La prisión dispone en estos momentos de 1.008 celdas y existen otras 160 más de tipo complementario.

La dirección de la cárcel mantuvo la pasada semana una reunión con la plataforma sindical (APFP, UGT, CC OO, ACAIP) para trasladarles la decisión de llevarse a 120 presos a la nueva cárcel de Archidona, aunque la plataforma sindical pidió que fueran doscientos lo cual permitiría amortiguar el déficit de plantilla existente en la cárcel granadina en estos momentos. «La apertura de la nueva prisión es una oportunidad de oro para equilibrar la falta de funcionarios. Es la forma más rápida, por eso pedimos que salgan de la cárcel entre 200 y 250 internos», señala uno de los portavoces de esta plataforma sindical.

La cárcel de Archidona cuenta con una cifra superior a las mil celdas y una superficie de 300.000 metros cuadrados. Dispone de una piscina olímpica climatizada, un gimnasio, una sala de música y otra dedicada a la salud bucodental, así como una panadería donde los internos destinados a trabajos dentro del penal podrán elaborar pan a diario. El Gobierno central ha invertido 160 millones de euros en un penal que lleva terminado desde el año 2013.

La cárcel de Albolote es una de las más pobladas del país junto a la de Estremera, por ello los sindicatos han puesto encima de la mesa que no sólo deben marchar los presos malagueños. «Tenemos un número de internos extranjeros importante y supongo que ahora es el momento de poder repartir la carga que soporta Albolote con otras cárceles como la de Archidona», comenta este portavoz de la plataforma sindical. En estos momentos, el déficit de funcionarios en el penal granadino es de más de 80, según los datos manejados por los sindicatos.

En esa línea, señalaron que «donde debe haber cinco funcionarios por complejo para atender a dos departamentos (cerca de 240 internos), hay tan sólo cuatro o tres, teniendo uno de ellos que hacerse cargo de la apertura informática de puertas como elemento clave de la seguridad del complejo». Ello implica, según esta plataforma, que diariamente haya tres funcionarios por módulo para atender a más de 100 internos. Además, aseguran que «tampoco hay funcionarios suficientes para realizar cacheos, traslados de internos y las distintas actividades».

Presos terroristas

Ahora mismo hay trece presos etarras en la cárcel de Albolote, lo que la convierte en la segunda prisión española junto a Murcia II que más terroristas de ETA acoge sólo por detrás de Huelva II, que tiene encerrados en sus celdas a catorce terroristas.

Los etarras no conviven en el mismo módulo de la cárcel, están separados y repartidos por distintas dependencias del penal. No tienen más privilegios que el resto de los reos de su misma clasificación, pero tampoco padecen las restricciones de antaño. No están en celdas de aislamiento, pero sí clasificados en un primer grado lo cual conlleva restricciones importantes frente al resto de presos comunes.

A estas cifras de presos peligrosos, hay que sumarle los que cumplen condena por terrorismo yihadista. La cárcel de Albolote casi ha duplicado en apenas dos años el número de presos yihadistas, pasando de los cuatro encerrados en noviembre de 2015 a los siete aislados en estos momentos en los módulos para presos peligrosos existentes en la cárcel granadina.

La cárcel de Albolote llegó a tener entre 2010 y 2011 un total de 1.747 presos, casi seiscientos más de los 1.200 para los que estaba preparada desde su apertura en el año 1997. En Albolote, la gran mayoría de los presos son granadinos. En torno a 820 proceden de la provincia y 180 son malagueños, casi un centenar de Almería y el resto extranjeros, pero vinculados a esta tierra. El establecimiento -con instalaciones espaciosas y modernas- se construyó en 1997 pensado para albergar de media a 1.000 presos, máximo a 1.200, pero actualmente se excede en casi 200 reclusos ese límite superior. En estos momentos, con 1.340 internos, se encuentra entre las cárceles españolas más pobladas, detrás de la de Estremera, según denuncian los sindicatos.