Alhambra Bus mantiene la huelga indefinida a partir del sábado El Ayuntamiento y Rober presentan los nuevos ocho microbuses de las líneas C1, C2 y C3, que se estrenarán con servicios mínimos JAVIER F. BARRERA Jueves, 29 junio 2017, 13:26

Los representantes sindicales de Alhambra Bus rompieron ayer las negociaciones y anunciaron que mantienen la convocatoria de huelga indefinida a partir de este mismo sábado, primero de julio, informaba esta mañana el gerente de la empresa Rober, Francisco Gámez.

Los trabajadores de Alhambra Bus, que cubren con las líneas C1, C2 y C3 el Sacromonte, la Alhambra y el Albaicín con el Centro de la ciudad, llevan ya todo este mes de junio realizando paros totales cada lunes y viernes, con el consiguiente efecto negativo en los turistas y el malestar de los vecinos, que tienen que esperar hasta media hora en las paradas.

El gerente de Rober añadió que “no encuentro explicación. Los representantes sindicales de Alhambra Bus se han levantado de la mesa de negociación a los dos minutos en la reunión de esta misma mañana”. Y añade: “El mismo día que se abrió el proceso de negociación se convocó la huelga. No lo entiendo. La huelga no tiene justificación en mi opinión”.

Desde su punto de vista, “el problema es que la otra parte tiene que mostrar voluntad de algún tipo para negociar”.

Por su parte, la concejala Raquel Ruz explicó que “en cumplimiento de una moción aprobada en el Pleno de equiparación de las condiciones de trabajo de Alhambra Bus con Rober, se ha abierto un espacio de negociación donde la empresa y los trabajadores intentan un acuerdo para cumplir la moción y para quese equiparen las condiciones laborales, siempre que sean asumibles por el Ayuntamiento”.

“Tenemos un planteamiento positivo -añadió Raquel Ruz-, y así lo entiende buena parte de los trabajadores de Rober y de Alhambra Bus. Esto no quita para que piensen que la mejor defensa de sus intereses laborales es mantener la huelga convocada, pero no significa que no se esté negociando por convencimiento del equipo de goibierno y por cumplir la moción”.

La nueva flota de microbuses

Esta mañana en la Plaza del Carmen se hapresentado la nueva flota de microbuses para las líneas C1, C2 y C3. El alcalde de Granada, el socialista Paco Cuenca, explicó que “se trata de una mejora de la movilidad en la ciudad”.

“Existe desde hace hace años la demanda de los vecinos del Sacromonte, Albaicín y de los visitantes de la Alhambra, así como de los propios trabajadores, de mejorar el sistema de movilidad y la mejora de los microbuses. Hoy presentamos los vehículos que van a sustituir a los otros, vetustos, que operanen C1 C2 y C3”, contextualizó.

Paco Cuenca sostiene que “son vehículos modernos, eficientes en sostenibilidad en una apuesta clara por Granada como ciudad verde para reducir los niveles de contaminación”. “Son accesibles y las rampas funcionan a la perfección, sobre todo en unos barrios con especiales características y por sus calles empedradas”, detalló.

Respecto al coste de la renovación de la flota, el alcalde de Granada recordó que “la situación económica es fastidiada, y la renovación tiene un coste de 1,2 millón de euros, pero al estar dentro del contrato del Ayuntamiento con Rober, no supone desembolso municipal”.