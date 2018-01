El PP alerta de que las obras que el gobierno municipal de Granada acomete en El Barrichuelo "no respetan lo acordado" "Ahora el suelo es más resbaladizo, y bajar por la calle, que tiene un gran desnivel, es un ejercicio arriesgado, sobre todo para las personas mayores que viven allí, que no son pocas", precisan EUROPA PRESS GRANADA Domingo, 28 enero 2018, 16:59

El grupo popular en el Ayuntamiento de Granada ha criticado este domingo al equipo de gobierno que preside el socialista Francisco Cuenca porque las obras que comenzaron a realizarse hace dos meses en la zona de El Barrichuelo y "no respetan lo acordado con los vecinos".

El portavoz adjunto del PP, Antonio Granados, y otros concejales del grupo han visitado la zona y se han reunido con la presidenta de la asociación de vecinos de San Ildefonso, Angélica Domínguez, quien les ha trasladado "su malestar, no sólo por la tardanza en terminar la obra de saneamiento que Emasagra comenzó hace casi dos meses y para la que no les han dado fecha de finalización, sino porque ahora se está procediendo a echar cemento sobre el suelo y se ha eliminado el empedrado original, algo que no estaba previsto".

"Ahora el suelo es más resbaladizo, y bajar por la calle, que tiene un gran desnivel, es un ejercicio arriesgado, sobre todo para las personas mayores que viven allí, que no son pocas", ha precisado Granados, que no entiende "por qué no se ha respetado la voluntad de los vecinos", y que ha recalcado que "debería haberse aprovechado para dejar la calle de nuevo en su estado original".

En el encuentro, según el PP, los vecinos han recordado que "ése no es su único problema". Así, los concejales del grupo popular han constatado que "allí continúan los problemas de accesibilidad y movilidad que ya denunciaron en una anterior visita, el pasado noviembre", y han indicado que "el cuidado del patrimonio deja mucho que desear, hay focos de suciedad y zonas verdes muy deterioradas".

Los populares han señalado que "a todo esto se suman los botellones en lugares como la Plaza de Liñán o la Cuesta de Caracas", y que "los vecinos están especialmente preocupados por los que se han detectado en la zona más alta del barrio", un lugar que Granados ha definido como "de acceso difícil y hasta peligroso", pero "al que acuden los fines de semana los jóvenes, algunos de ellos menores de edad".

"Nos tememos que, por la falta de actividad tan habitual en este equipo de gobierno y que hemos censurado en tantas ocasiones, algún día puede producirse un accidente que luego todos lamentaremos", ha indicado el portavoz adjunto, al que le parece "muy buena idea" la iniciativa que, según ha indicado el PP, han sugerido los habitantes del lugar, que es instalar obstáculos que impidan la llegada de personas a ese punto. "Si no son capaces de controlar los focos de botellón, y está visto que no, porque los hay allí y en otras muchas zonas de Granada, alguna otra medida tendrán que adoptar", ha subrayado Granados.