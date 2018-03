El alcalde de Granada y el ministro de Fomento se reprochan por carta falta de lealtad

El alcalde de Granada, Paco Cuenca, y el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, deberían estar condenados a entenderse. Ambos representantes tienen un proyecto en común, el de finalizar y poner en marcha el AVE, una obra que se inició hace más de una década y que provocó el corte de la circulación de trenes hace casi tres años. Pero estos dos dirigentes no han tenido ‘feeling’ casi desde el principio, y es algo que se ha dejado entrever cuando han tenido que compartir espacio público y que también impregna la relación institucional entre ambos. El último ejemplo, en dos tensas cartas de hace sólo unos días. El alcalde de la capital pedía respuestas sobre el AVE y el ministro le reclamaba que abandonara la crispación.

El primer paso lo dio el alcalde de Granada, que se dirigió al ministro el pasado 22 de febrero. "Me vuelvo a poner en contaco con usted, con el ruego de que entienda mi insistencia, pues la situación para la ciudad de Granada es crítica a causa de los tres años sin tren que, el próximo 7 de abril vamos a conmemorar tristemente". Cuenca se dirige al ministro para remitirle una información publicada por este periódico que apuntaba a la pérdida de diez grandes congresos el año pasado por no disponer de AVE. "Usted ha sido alcalde y, por tanto podrá hacerse a la idea que intento compartirle, no estamos en situación de aguantar un solo día más", advierte Cuenca. El primer edil lamenta que no se puede luchar contra "la importante tasa de desempleo" que tiene la ciudad porque los esfuerzos "se ven frenados en seco por una situación que ninguna otra ciudad de España está sufriendo". "Como alcalde de Granada no sólo soy incapaz de entender lo que está sucediendo, sino que se me está obligando a situarme en una posición que pone a prueba la paciencia más férrea. Son muchos meses de incumplimientos, de parálisis, de silencios, y durante todo este tiempo es Granada y el conjunto de su sociedad quienes están siendo perjudicados de forma muy grave". Con este párrafo cierra su carta el alcalde.

"Cumplimos"

El ministro de Fomento le contesta en una carta fechada el 6 de marzo. "Respondo a su carta motivado principalmente por la sorpresa", arranca De la Serna. "Mi compromiso con la llegada de la alta velocidad a Granada ha sido firme y a los hechos me remito", destaca el titular de Fomento. De la Serna enumera "el cumplimiento de todos y cada uno de los plazos" a los que se comprometió, desde la finalización de las obras en noviembre, al inicio de la fase de circulación en pruebas o al avance de la integración, "como demuestra la reciente licitación del estudio informativo".

De la Serna defendió el "ejercicio de transparencia" de su ministerio, que informa "de todos los detalles de las pruebas que se están haciendo en la línea". Y remarca que la última nota se envió el pasado 23 de febrero "y en ella se desgranaban las pruebas que el tren auscultador estaba realizando". "Por tanto, nada más lejos de la parálisis y de los silencios a los que alude en su carta", replica De la Serna.

El ministro le recuerda que en su última visita a Antequera, le trasladó a Cuenca la necesidad de hacer las pruebas, porque "es lo que garantiza la seguridad de la línea". "En aquella ocasión mostró su disposición a ayudar en la fase que en ese momento se iniciaba, consciente, como dijo, de que es necesario contar con la preceptiva certificación". Ante la carta del regidor, De la Serna se pregunta si ha abandonado la prudencia y responsabilidad o está haciendo un uso político, o las dos cosas. "Le insto a que cuanto antes se abandone la dinámica permanente de crispación y confrontación con el ministerio de Fomento", termina.