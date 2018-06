El alcalde de Granada contactará hoy mismo con Fomento para exigir «la reconexión ferroviaria inmediata con Madrid por Moreda» El alcalde, en una reunión sobre las conexiones ferroviarias de Granada. / IDEAL Francisco Cuenca reclamará además al ministerio «un cronograma y fechas concretas» para la puesta en servicio de la Alta Velocidad y que no se vuelvan a «dilatar los plazos» ANTONIO SÁNCHEZ GRANADA Jueves, 7 junio 2018, 13:12

El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, ha asegurado este jueves que hoy mismo va a exigir al ministerio de Fomento que ponga en marcha reconexión ferroviaria inmediata por la línea de Moreda y ha añadido que solicitará al nuevo Ejecutivo socialista «un cronograma y fechas concretas« para la puesta en servicio de la Alta Velocidad. El primer edil de la ciudad ha exigido también al PP que pida disculpas a los granadinos por ser »los causantes del retraso« en la llegada del AVE a la capital y ha recordado que las obras en el entorno de la estación de Andaluces no están terminadas.

«Solicitaremos a ADIF que terminen la obra en la calle Alondra y que iluminen adecuadamente la pasarela entre Pajaritos y Camino de Ronda. Cuando terminen las obras las recepcionaremos« ha expresado Cuenca, que espera que en las próximas semanas se puedan conocer las fechas en las que la Alta Velocidad entrará en la estación de Andaluces.

Fomento no será el único ministerio al que llamará la capital, ya que como anunció hace unas semanas el concejal de Economía y Hacienda, Baldomero Oliver, el consistorio de la capital solicitará un 'rescate' al departamento de Hacienda para que la ciudad pueda rebajar su periodo medio de pago de sus facturas pendientes. También tocará al timbre de Ciencia, Innovación y Universidades y se le reclamará a Pedro Duque que cuantifique la apuesta del Gobierno por la construcción del acelerador de partículas en Escúzar, tal y como solicitaron los empresarios de la provincia hace unas semanas.

Torres Hurtado

Francisco Cuenca también se ha referido este jueves a la petición del ex alcalde de Granada, José Torres Hurtado, de que la póliza del seguro de responsabilidad civil municipal cubra la fianza del caso 'Serrallo' y ha asegurado que Torres Hurtado «está en su derecho« de solicitar que la póliza cubra la fianza y ha recordado que no le corresponde al Consistorio decidir »si cubre o no estos delitos«.