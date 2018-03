¿Cómo ahorrar con la calefacción?

En casa podemos tomar medidas para reducir la factura y a la vez contribuir a rebajar las emisiones de CO2 al medio ambiente R. I. GRANADA Viernes, 9 marzo 2018, 01:54

Con unas sencillas medidas como las que te proponemos a continuación notarás en tu bolsillo el ahorro y cómo mejorar el bienestar en casa.

Una primera idea es colocar burletes en puertas y ventanas, estos sencillos sistemas de plástico taponan la entrada de aire y mantienen la temperatura interior.

También es necesario ventilar la casa, un rato entre 10-30 minutos es suficiente.

En invierno las alfombras y cortinas de color oscuro absorben la radiación solar y ayudan a caldear la casa.

Recuerda si tienes radiadores de agua que hay que purgar el aire para conseguir el mejor rendimiento de la caldera. Además, un buen mantenimiento de la caldera puede ahorrarte hasta un 15% al año.

Asimismo, es importante vigilar la temperatura. En lugar de ir en manga corta y tener tu casa a 24ºC, cúbrete mejor y baja hasta los 21ºC. Algo tan sencillo te hará ahorrar un 20%.

