Agricultores de Sierra Nevada reciben 123 multas en dos años por las mallas antigranizo

La Junta insiste en que las 'reglas del juego' se pactaron por unanimidad: prohibidas estas instalaciones a partir de 900 metros de altitud

JORGE PASTOR

Granada

Domingo, 25 junio 2017, 02:29

José Antonio nunca olvidará aquel 15 de agosto. Las nubes habían descargado con rabia sobre Bérchules. Pedriscos del calibre de un puño. «No pude contener las lágrimas cuando vi toda mi cosecha de habichuelas cubierta bajo cuatro dedos de hielo». Por eso y porque también ha visto cómo otros compañeros se quedaban sin nada en una mala tarde de tormenta, José Antonio ha tomado la decisión de jugársela colocando telas antigranizo en su finca de Bérchules. «Aquí en septiembre no llueve; aquí en septiembre cae granizo», asegura. Su explotación, desde la que se otea prácticamente toda la Alpujarra Alta, está situada a 1.700 metros de altitud. En pleno parque natural de Sierra Nevada. Es decir, 800 metros por encima de la cota límite de 900 metros a partir de la cual está estrictamente prohibido ubicar estructuras con cubiertas para proteger los cultivos, un sistema que sólo está permitido eventualmente cuando se declara una alerta meteorológica que puede arrasar los campos.

José Antonio, que ha recibido ya dos expedientes sancionadores de 1.400 euros cada uno por transgredir la normativa en 2015 y 2016, es perfectamente consciente de que el agente forestal puede visitarlo en cualquier momento y levantar una nueva acta. Y esta vez no será de 1.400 euros. La reincidencia agrava las multas, cuyos importes oscilan entre los 240 y los 6.000 euros. Por ahora no ha tenido que pagar nada. Los 'papeles' están recurridos. Pero es perfectamente consciente de que en cualquier momento le puede llegar la orden de embargo. Por ahora las cuentas le salen. Gracias a los 100.000 kilogramos de tomates cherry que recogió la pasada campaña le quedaron 20.000 euros limpios para su casa y otros 20.000 para la de su hija. «De esto comemos dos familias», resume.

Éste es el principal argumento de José Antonio para justificar lo que siempre resulta difícil de justificar: saltarse la ley. La Alpujarra vive de la agricultura. Hay una segunda razón. Niega la mayor. Niega que esa norma de 900 metros cuente con el visto bueno de los profesionales. «Los que nos representan en el Consejo de Participación de Sierra Nevada, que votaron a favor, no son agricultores», afirma.

Más allá de conjeturas, la delgada línea roja entre lo legal y lo ilegal se sitúa en esos 900 metros. Y las estadísticas de infracciones tampoco dejan mucho lugar a las dudas. Según los datos facilitados por la propia Delegación de Medio Ambiente de la Junta, el año pasado se formalizaron 61 y el anterior, 62. En total, 123. El setenta por ciento de ellas se interpusieron en Bérchules. El treinta por ciento restantes, entre Alpujarra de la Sierra, Juviles, Busquístar y Trevélez. La cuantía media es de 1.217,9 euros. La inmensa mayoría están en fase de recurso y, por tanto, aún no han sido abonadas. Todavía no hay cifras de este 2017, pero las habrá. No hay más que darse una vuelta por los alrededores de Bérchules para comprobarlo. Muchos pusieron los lienzos en la segunda quincena de mayo y los mantendrán hasta finales de octubre, cuando finalice la 'temporada alta' de pedrea.

La delegada de Medio Ambiente, Inmaculada Oria, lo tiene claro: «No es agricultura bajo malla, son invernaderos». Y añade que se trata de un problema relativamente reciente, que empezó en 2014, y que contraviene tanto el Plan de Ordenación de Recursos Naturales de Sierra Nevada como el Plan Rector de Uso y Gestión. «A partir de 900 metros eso no está permitido», recalca. Oria recuerda que la medida de los 900 metros «fue aprobada por unanimidad; fue un documento debatido durante mucho tiempo».

La responsable de Medio Ambiente considera que existen prácticas agrícolas que se pueden adaptar a las particularidades de una zona como la Alpujarra, que presenta unas características especiales por su relieve, altitud, clima, naturaleza y cultura. En este sentido, apostilla que sí es perfectamente factible cultivar 'cherry' en la Alpujarra disponiendo para ello estructuras de tutoraje sobre bases de madera o metálicas pintadas. También se pueden implementar faldones perimetrales cortavientos. Además, Oria recuerda que se pueden contratar seguros agrarios contra adversidades climáticas con subvenciones que pueden alcanzar hasta el setenta por ciento del coste de la prima.

Oria dice que administraciones como la Junta tienen la obligación de salvaguardar la legalidad y defender el interés general. «Se estima que en Sierra Nevada hay unos 8.000 agricultores y la inmensa mayoría ejerce la actividad sin incidencias significativas», señala Oria, quien agrega que las prácticas irregulares por el uso de cubiertas concierne a unos sesenta. Por todo ello, entiende que el gran desafío es el trabajo colectivo, el uso racional de los recursos y una visión de enfoque amplio a medio y largo plazo. Bajo su punto de vista, si hay un grupo que quiere cambiar las normas, puede realizar las propuestas por los cauces oportunos.

El director del Parque Nacional de Sierra Nevada, Javier Sánchez, explica que el pleno del Consejo de Participación, que contó con la asistencia de representantes de Junta, Estado, ayuntamientos, ecologistas, organizaciones, propietarios y titulares de aprovechamientos, entre otros colectivos, dieron el visto bueno hace un año al 'Informe sobre propuestas y recomendaciones para una agricultura sostenible en Sierra Nevada'. El punto cinco recoge que «el conjunto compuesto por estructuras de tutores más cubierta protectora instalada en campaña de forma continua sólo podrá autorizarse por debajo de los novecientos metros». A continuación figura también la excepción, que se relaciona con fenómenos meteorológicos que pongan en riesgo las producciones «durante el lapso de tiempo vinculado exclusivamente al aviso».

En este documento se contempla también el desarrollo de un programa de actividades formativas, experimentales y de transferencia a los agricultores donde se aborden como temas prioritarios la utilización eficiente del agua, el uso de las mallas, el empleo de fertilizantes y fitosanitarios, tratamiento de los residuos, comercialización, aspectos laborales en las recolecciones, producción ecológica y ayudas en el marco de financiación de la Unión Europea.