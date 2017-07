«Me agredían todos los días y tenía que estar disponible siempre» Habla una víctima de trata de seres humanos obligada a prostituirse que logró dejar atrás esta pesadilla y hoy ayuda a otras mujeres JOSÉ RAMÓN VILLALBA Lunes, 3 julio 2017, 00:25

Ana, nombre ficticio, es una joven brasileña de 25 años que vino a España engañada por una mafia para ejercer la prostitución. Logró salir del calvario y hoy ayuda a otras víctimas a superar esta pesadilla.

-¿Cómo comenzó todo?

-Empezó en mí país de origen (Brasil) por falta de oportunidad laboral, una familia desestructurada emocionalmente, y la necesidad de terminar la Universidad.

-¿Cuándo se dio cuenta de que le habían engañado y cómo?

-Después de una semana de haber llegado, la mafia me lo puso bien claro, que no había venido para ningún trabajo doméstico, y sí para ejercer la prostitución.

-¿En qué condiciones sobrevivía el día a día?

-Bajo vigilancia extrema, hasta que interiorizase, el 'oficio' para el cual me habían elegido. Incomunicada con el mundo exterior.

-¿Podía comunicarse con su familia o tenía amigos en España?

-Estaba con una controladora que me obligaba a mentir a mi familia para no levantar sospechas, para que no me buscasen. Había un guión establecido para cada una de nosotras, las nuevas. No tenía amigos en España y no dominaba el idioma, porque no soy hispanohablante, mi idioma de origen es el portugués, lo que me hacía más vulnerable.

-¿Conoció a muchas mujeres en su misma situación?

-Éramos 250 mujeres en un mismo club de distintas nacionalidades, en su mayoría brasileñas porque era la demanda del momento, y continuamente llegaban más y más mujeres. Las mafias mueven las mujeres continuamente porque desgraciadamente el demandante de prostitución exige carne nueva. Después de 21 días en el mismo local ya te transformas en carne de segunda.

-¿Qué hace falta en esta sociedad para acabar con este problema?

-No es un problema, es un delito. Hace falta crear conciencia de que las mujeres no son mercancía, que se las puede usar y tirar, porque infelizmente la trata tiene cara de mujer. Que las mujeres y niñas que son explotadas sexualmente no puede y no debe ser un problema, y que la educación se recibe en casa desde muy pequeños. Si no hay demanda, no hay trata o cómo dice usted, problema. La prostitución no es el oficio más antiguo del mundo, el oficio más antiguo del mundo es mirar hacia otro lado. Y seguir creyendo que sólo le pasará a otras familias y nunca a nosotros. Mi padre pensaba lo mismo, y nos tocó.

-¿Le agredían físicamente?

-Cada vez que no cumplía las normas, o sea, día sí y al otro también.

-¿Cuántas veces le obligaban a prostituirse al cabo del día?

-No había nada estipulado, mientras había clientes había que estar disponible, muchas veces sin comer y sin dormir.

-¿Usted ganaba algún dinero o todo era para las mafias?

-Yo no he ganado ningún dinero, y sí he generado mucho a la mafia que me trajo.

-¿Cómo es su vida hoy en día?

-Mi vida es como la de cualquier ciudadano, con subidas y bajadas, sin embargo más fuerte, porque superar esa situación, no sin ayuda de APRAMP, es como poder con todo.

-¿Qué aconseja a cualquier otra mujer en su misma situación?

-Ante todo, le informaría del delito de la trata de personas y ayudarla a reconocerse como víctima e incidiría en la importancia de denunciar con el objetivo de visibilizar la red y defender sus derechos, así mismo el poder prevenir la captación y explotación de víctimas de trata.

-¿Ha logrado recomponer su vida y qué planes de futuro tiene?

-Mi proceso de recuperación fue muy largo y muy duro, porque las mafias se encargan de hacer creer a una víctima que no vale y no sirve para nada más, con la ayuda de APRAMP tuve asistencia psicológica, formación y mucha paciencia por parte del equipo técnico. Hoy soy mediadora social y lingüística de la unidad de rescate de APRAMP, y en la actualidad apoyo el equipo en la detección y recuperación de otras mujeres y niñas que sufren la misma situación. Mis planes son formarme cada día para seguir salvando vidas.