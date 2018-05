El aeropuerto de Granada 'amarra', al menos hasta marzo, los vuelos logrados en los últimos dos años Vueling será la principal aerolínea del aeropuerto durante 2018. / Ramón L. Pérez British Airways volverá a interrumpir como este invierno su enlace con Granada desde noviembre y regresará en abril con sus tres frecuencias habituales ANTONIO SÁNCHEZ GRANADA Jueves, 3 mayo 2018, 13:11

El aeropuerto de Granada mantendrá a lo largo de la temporada invernal 2018-2019 todos los vuelos regulares logrados en los dos últimos años, así como las conexiones con Nápoles y Berlín que arrancarán el próximo mes de septiembre e easyJet prolongará al menos hasta marzo del próximo año. Las cinco aerolíneas que conectan el Federico García Lorca con destinos nacionales e internacionales (Vueling, Iberia, easyJet, Air Europa y British Airways) ya han desvelado cuáles son sus programaciones iniciales hasta abril de 2019 y ofrecen en sus portales digitales y a través de touroperadores billetes para volar desde o hasta Granada.

Con respecto a la pasada temporada invernal, Vueling mantendrá los cuatro enlaces diarios con Barcelona e incrementará los vuelos a Palma de Mallorca, que se convertirán en diarios. Aparte, no tiene previsto a día de hoy suprimir las conexiones de Bilbao, París, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, como sí ocurrió este invierno. Sí lo volverá a hacer la aerolínea británica British Airways, que entre noviembre y marzo no volará desde el aeropuerto London City. La compañía, preguntada por la continuidad de esta conexión, no respondió, pero en su web ya ofrece billetes para volar desde Londres a Granada en abril del próximo año, por lo que regresará para la próxima temporada veraniega al igual que ha ocurrido este año con tres frecuencias semanales.

Quien seguirá acumulando vuelos en Granada será easyJet, que en septiembre sumará Nápoles y Berlín a sus conexiones actuales con Granada (Milán, Mánchester y Londres). Sí hará, no obstante, un pequeño ajuste en las conexiones de Londres y Milán, ya que la frecuencia con estos aeropuertos -tres veces a la semana- se reducirá a dos vuelos semanales en noviembre y enero.

Air Europa también previsto mantener durante la próxima temporada invernal la conexión que mantiene con Palma de Mallorca y hará lo mismo Iberia, que sólo reducirá sus cinco enlaces diarios con Madrid durante la segunda quincena de julio y todo el mes de agosto.