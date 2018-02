El administrador societario y la responsabilidad penal de la empresa

Las consecuencias de una imputación penal de una empresa pueden ser muy nocivas a nivel reputacional R. I. GRANADA Martes, 27 febrero 2018, 01:20

En los últimos años, la corrupción y los delitos societarios han llegado al ámbito deportivo, donde no es oro todo lo que reluce; recientes casos como la imputación del Granada C.F., en la operación Líbero, el Marbella F.C. en una trama de blanqueo de capitales, la responsabilidad del Atlético Osasuna por el presunto amaño de partidos y la mediática criminalización de la Federación Española de Baloncesto están haciendo que la imagen del sector deportivo se vea manchada por la sombra de la corrupción, teniendo todas las operaciones como denominador común la comisión de delitos económicos y societarios. No obstante, lo realmente destacable de todos estos casos, es que tomemos conciencia de la nueva realidad empresarial en la que nos encontramos ya que dichas imputaciones penales a las entidades societarias no se limitan al ámbito deportivo sino que son extensivas al resto de empresas de cualquier sector.

Es responsabilidad del administrador societario, y la junta general de socios debe velar por el cumplimiento y la adopción de medidas de control del riesgo, mediante la implantación de un sistema de prevención de riesgos delictivos denominado comúnmente COMPLIANCE.

Las consecuencias de una imputación penal de una empresa pueden ser muy nocivas a nivel reputacional, lo que se traduce en pérdida de confianza de la clientela, y consecuentemente, en pérdidas económicas, pero una condena que podría pasar desde la intervención judicial de la compañía hasta la imposición de grandes multas económicas supondría la muerte de la sociedad, habiendo tirado por tierra el trabajo de muchos años, y la desaparición de la empresa.

Con reducidos recursos económicos podemos dar un sencillo cumplimiento de la normativa y evitar graves perjuicios futuros, si protegemos a nuestra empresa de riesgos delictivos con un programa de Compliance.

En Agaz somos expertos en delitos socioeconómicos y en prestar el asesoramiento adecuado para blindar su empresa ante este tipo de responsabilidad, no dudes en contactarnos, le aseguro que merece sobradamente la pena.