Adiós a Encarna, uno de los rostros más conocidos de Granada Durante 60 años ha salido cada día a regentar su puesto de venta ambulante, en los que ha ofrecido desde fruta a flores o chuches M. V. COBO Viernes, 26 enero 2018, 13:31

Encarnación Fernández ha sido un rostro emblemático de la ciudad durante sesenta años. Desde que con apenas veinte empezara a trabajar como vendedora ambulante, ha regentado puestos callejeros en plaza de la Trinidad, Carril del Picón, Puerta Real o la plaza de la Romanilla, a donde acudía a diario en los últimos tiempos. Su moño cano, su delantal y su sonrisa aparecían a diario tras las flores, las frutas o las chuches. Tambiébn ha regantado puestos en navidad en Bibrrambla, con las clásicas zambombas o panderetas.

Encarnaciíon ha fallecido a los 88 años tras una larga vida de trabajo y dedicación a sus doce hijos, seis hijos y seis hijas, que hablan con admiración de su madre.

Con apenas seis o siete años, Encarna empezó a salir al campo a trabajar para ayudar a su familia. Recogía patatas o lo que hubiera en la Vega en esos momentos. Eran años de escasez y ella, como muchos niños de esa época, aprendió pronto a trabajar.

Sin tiempo para ir a la escuela, aprendió sola a leer, escribir y a hacer números. Lo suficiente para trabajar cada día, de sol a sol. Cuando se casó, empezó en la venta ambulante, actividad a la que también se dedicaba su madre.

Trabajadora incansable, no dejaba nunca a un cliente sin atender, y si alguien le había hecho un encargo, no cerraba el puesto hasta que llegaba a recogerlo. Esto no le impidió tener una rica vida familiar. Sus hijos destacan de ella su entrega y constancia. Cocinaba para ellos cada día, y los atendía, pero también aprendieron a cuidar unos de otros. "Por eso ahora estamos tan unidos", destaca María Teresa, una de sus hijas.

La despiden con cierta pena, pero con la tranquilidad de que fue feliz y disfrutaba con lo que hacía. "Sólo una noche tuvo un problema, le dieron una paliza para robarle. Pero nunca más ocurrió, era tan conocida que todo el mundo la protegía".