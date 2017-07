El PP acusa al equipo de gobierno de no tener intención de aprobar el Plan de Saneamiento Los populares recuerdan que han presentado una batería de propuestas que "significarían un ahorro anual de 30 millones de euros" y lamentan la "incapacidad del PSOE para acercar posturas y llegar a un consenso" R. I. Granada Martes, 4 julio 2017, 12:17

El grupo popular en el Ayuntamiento de Granada ha lamentado la “incapacidad absoluta” del equipo de gobierno que preside Francisco Cuenca para alcanzar un consenso y aprobar el Plan de Saneamiento que necesita el Consistorio. Los populares tienen claro que han puesto toda la carne en el asador presentando una batería de propuestas que significarían un ahorro anual de 30 millones de euros, pero el PSOE “no quiere acercar posturas” y con eso demuestra que en realidad no desea sacar adelante este importante documento.

El concejal popular Francisco Ledesma ha criticado la ausencia de “espíritu constructivo” en las conversaciones que hasta ahora se han mantenido y ha augurado que el plan, pese a que el gobierno local lo pretende, no se presentará en el pleno de julio “porque en la última reunión no hemos avanzado nada, no hemos fijado otra cita y la fecha se nos viene encima”.

Para Ledesma, la mezcla de “incapacidad” y “falta de comunicación interna” de los socialistas lleva a pensar que, en realidad, no quieren el plan “y se van a limitar a intentar salvar el año aprobando los presupuestos”. Pero ha advertido de que, si no se saca adelante por esta vía, “que además ya va con más de un año de retraso”, habrá que “sentarse a negociar con otras instituciones para aprobarlo, porque lo necesitamos. Y lo necesitamos por los malos datos económicos que nos deja el PSOE, con un remanente negativo de tesorería que prevén que se sitúe en 90 millones a finales de año y un periodo medio de pago a proveedores de 130 días, cuando nosotros lo teníamos en 67 días hace un año y medio”, ha puntualizado.

“Tras realizar un análisis muy técnico y pormenorizado de la situación, propusimos una serie de medidas que significarían un ahorro de 30 millones”, ha explicado el edil, que ha mencionado algunas de esas iniciativas: establecer un convenio de colaboración con el Servicio de Recaudación de la Diputación para mejorar la reclamación de las multas, crear una central de compra para racionalizar los contratos con empresas, reclamar a la Junta de Andalucía los ingresos correspondientes a la Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica) entre los años 2012 y 2015, desprenderse de la participación en alguna sociedad, como Mercagranada, dejar de participar en algunos consorcios y fundaciones, desarrollar un plan de ordenación de recursos humanos para hacer más funcional y ágil la administración local o eliminar servicios externos que pueden ser asumidos por funcionarios locales, como el teléfono de atención al ciudadano 010.

A éstas, Ledesma ha sumado otras propuestas “novedosas y hasta pioneras en Andalucía” como aplicar un diferencial extraordinario que grave las concesiones administrativas entre un 0,75 y un 1 por ciento, o destinar una de las plantas del aparcamiento de la Hípica al depósito de la grúa. “En agosto finaliza el contrato de la ORA y deberíamos sacar un pliego de condiciones ambicioso que contemple la ORA, el depósito y la grúa. En la Hípica tenemos una hipoteca de once millones de euros, lo que significa 80.000 euros al mes”, ha enfatizado.

“Más no se puede poner encima de la mesa”, ha expresado el concejal, al que le parece “una broma, un ejemplo de falta de comunicación o una expresión de que no quieren hacer nada” que, en ese contexto, el alcalde anunciara ayer bonificaciones fiscales para los vehículos eléctricos a partir del año que viene. “Lo dice después de que intentara eliminar en dos ocasiones las bonificaciones que nosotros habíamos establecido para la domiciliación del impuesto de matriculación y del IBI”, ha recordado.

En esa misma línea, el portavoz adjunto del grupo, Antonio Granados, ha incidido en que ese caso de los coches eléctricos demuestra que el gobierno local “se mueve siempre en el terreno de la improvisación” y que Cuenca es un alcalde “que se mira en el espejo a diario y es feliz, pero que luego no hace nada”. Y una prueba irrefutable de eso, ha añadido, es que en el pleno del pasado viernes “sólo se dedicaron veinte minutos a los asuntos de tramitación de la ciudad. Es la constatación de su falta de rumbo absoluta, en el terreno económico y en todos los demás”, ha finalizado.