La acogida de los cambios en el mapa de autobuses de Granada va por barrios Los representantes de las asociaciones de vecinos llenaron el Salón de Plenos del Ayuntamiento para conocer el nuevo plan. / Ángeles Peñalver Los grupos municipales de PP, Ciudadanos y Vamos tildan la medida de ineficaz, mientras que IU y Pilar Rivas apoyan la reconversión con reservas | Las asociaciones de vecinos de Chana y Zaidín celebran el cambio, pero Bola de Oro y Cervantes lo critican ÁNGELES PEÑALVER GRANADA Miércoles, 28 febrero 2018, 03:40

Los grupos municipales, reunidos ayer por la tarde en el Ayuntamiento para ser informados sobre los cambios en el mapa de autobuses de la capital, reaccionaron de manera desigual. Mientras que PP, Ciudadanos y Vamos Granada rechazaron frontalmente la propuesta; IU y la concejal no adscrita, Pilar Rivas, compartieron la filosofía de la medida, pero con reservas. Esa acogida dispar fue la tónica de la tarde, ya que el alcalde, Francisco Cuenca, informó personalmente en el salón de plenos a los representantes de las asociaciones de vecinos, quienes expusieron dudas y ofrecieron diversas opiniones.

Según explicaron el propio regidor y Raquel Ruz, concejala de Movilidad, queda por delante un mes para recibir sugerencias de la oposición y de las Juntas de Distrito. El equipo de Gobierno pormenorizará el plan en las próximas semanas en cada uno de los barrios y tratará de introducir en la medida de lo posible sus demandas, adelantó Francisco Cuenca.

Los vecinos

Una nutrida representación de portavoces vecinales siguió la presentación del proyecto y -aunque deberán estudiarlo y presentarlo en sus distritos en breve-, algunos adelantaron sus impresiones. Tanto Antonio Ruiz, presidente de Zaidín Vergeles, como José Fernández Ocaña, de La Chana, aplaudieron la medida por considerarla como beneficiosa para los vecinos de sus barrios, quienes estarán mejor conectados según sus estimaciones.

Angélica Domínguez, presidenta de Alonso Cano (Acera de San Ildefonso) explicó: «Me parece que la filosofía es buena, pero hay que analizarlo todo». Más comedidos fueron Eduardo Ortega, portavoz del barrio de San Francisco Javier, y Carmen Muñoz, presidenta de Albayda, quienes valoraron positivamente que el equipo de Gobierno los convocara para darles explicaciones y la posibilidad de sugerir cambios, aunque prefirieron no emitir una opinión antes de estudiar la documentación en sus distritos.

Quienes sí tuvieron claro desde un principio que el nuevo plan empeora o no mejora «las deficientes comunicaciones» de sus barrios fueron José Ángel Teruel, de la Colonia de San Sebastián, y María de la Torre, de Cervantes. Esta última, al igual que otros residentes en el área de Bola de Oro y Mirasierra criticaron la escasa frecuencia de la línea S0 -cada hora-, que lleva desde Bola de Oro a Cruz de Lagos. Igualmente, algunos presentes con residencia en la zona de Parque Lagos - junto a la estación de autobuses- dijeron sentirse en situación de «abandono» por parte del Consistorio.

Por lo pronto -y a falta de estudiar toda la documentación que ayer se entregó a los asistentes-, el PP consideró lamentable que la remodelación del transporte urbano «se haya hecho completamente de espaldas a la ciudad». La concejala María Francés criticó a Cuenca por tomar la decisión sin consenso, diálogo y transparencia. «¿Con qué cara se presenta hoy al pleno vecinal cuando ya tiene todo más que pensado y dice que el nuevo modelo funcionará en el mes de abril?», le recriminó la portavoz popular, Rocío Díaz. Francés consideró «una chufla» la eliminación de la LAC: «Falta que nos aclaren muchos datos, se trata de una ampliación de recorrido de la LAC y de pintar esos autobuses de rojo».

El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, Manuel Olivares, criticó que él y el resto de grupos habían conocido la intención del alcalde por los medios de comunicación. «Demuestra la falta de una estrategia global y de lealtad institucional y capacidad democrática. Además no da respuestas a los importantes problemas de movilidad que tenemos, no contempla el área metropolitana como prolongación de la capital, no plantea alternativas de aparcamiento y ni se ajusta a la demanda de la ciudadanía y al menor coste posible, de acuerdo a la capacidad de endeudamiento de los granadinos», apostilló.

Vamos Granada

Marta Gutiérrez, concejal de Vamos Granada, señaló que la implantación improvisada de la LAC generó en su momento muchos problemas con el aumento de transbordos, la dificultad y desorientación ante las nuevas denominaciones, la descoordinación con las líneas metropolitanas y la falta de información. «El PP hizo los cambios sin consensuar ni informar a la ciudadanía y no se respondió a las demanda de la gente. Granada necesita ahora una apuesta valiente, decidida y participada, con un cambio profundo en una ciudad que padece una gran densidad de tráfico que genera enormes problemas a la población y que supone que seamos una de las capitales más contaminadas del país. Pero de nuevo vemos que el PSOE no ha dado este paso. El cambio ha sido hacia atrás, de retorno a lo que había anteriormente sin abordar las cuestiones de fondo del sistema de transporte metropolitano», valoró.

Por su parte, el concejal de IU, Francisco Puentedura, y la concejal no adscrita, Pilar Rivas, compartieron la filosofía de la nueva medida, que persigue ahorrar 1,3 millones de euros al año según los cálculos del Ayuntamiento y creará siete grandes líneas por toda la ciudad que se complementarán con otros recorridos más cortos en las zonas Norte, Sur y Centro de la capital. Sin embargo, Puentedura criticó que aún quedan zonas sin suficiente transporte, como Bola de Oro o Mirasierra; mientras que Rivas se mostró preocupada por las posibles pérdidas de empleo en la plantilla de conductores de autobuses urbanos.