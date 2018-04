Absuelto de grabar el sexo oral que le practicaba a su exnovia Los hechos ocurrieron en la cama de él, el 25 de marzo del año pasado. La Audiencia descarta que se cometiera un delito contra la intimidad y cree que la grabación, que fue borrada, «hubiera dado mayor luz para valorar los hechos» Y. H. GRANADA Domingo, 22 abril 2018, 02:06

Fausto y Fidela (nombres ficticios) habían sido pareja. Un día, cuando ya no estaban juntos, «mantuvieron una relación sexual consentida» en el domicilio de aquel, en el curso de la cual él «grabó la misma con un teléfono móvil mientras le practicaba sexo oral» a ella. El encuentro se produjo el 25 de marzo del año pasado y terminó en los juzgados porque ella consideró vulnerada su intimidad. La denuncia, que fue formulada tres meses después, ha terminado en absolución, pues el vídeo fue borrado y, entre otras cosas, para poder valorar si hubo delito o no hubiera sido necesario conocer el contenido de lo grabado.

«Sin duda la aportación de la grabación hubiera dado mayor luz para valorar los hechos», subraya la magistrada de la Audiencia de Granada que ha revisado el caso. La sentencia, fechada en noviembre del año pasado, se ha emitido a raíz del recurso interpuesto por Fidela contra el fallo absolutorio que dictó antes un juzgado de lo Penal de la capital. «No podemos determinar -añade el tribunal- qué fue lo efectivamente grabado, pues según las alegaciones de la denunciante (...) al único que se veía era al propio acusado practicando sexo oral, pero desconocemos en qué circunstancias».

Él enmarcó el vídeo en el erotismo del acto, como un «juego sexual» que no ocultó a la otra parte

La Audiencia recuerda que Fausto, a la hora de explicar por qué sacó el móvil en ese preciso instante, alegó que fue parte «del erotismo del acto», un juego más dentro de la intimidad de la pareja. Aseguró que decidió realizar la grabación «en la creencia o sospecha de que a Fidela no le importaba». Insistió en que no era su intención vulnerar la intimidad de su pareja y, de hecho, el vídeo fue luego borrado. «No resulta difícil, en atención a las circunstancias del caso, presumir la realidad de las manifestaciones del acusado», indica la resolución.

La mujer aseguró que comenzó a practicarle sexo oral cuando dormía y sin su consentimiento

Aunque su defensa no lo expusiera exactamente así, lo que en realidad Fausto sostenía era que había incurrido en el «error» de interpretar que contaba con el consentimiento «tácito» de Fidela en la realización de la captación de la imagen. Sin embargo, la versión de esta sobre aquel controvertido 'cunnilingus' fue bien distinta.

Durmiendo

Según la descripción de lo ocurrido de ella, el denunciado no habría cometido uno, sino dos posibles delitos, siendo el segundo bastante más grave. Y es que la mujer sostuvo que aquello ocurrió mientras dormía con el acusado y este, «sin su consentimiento», descendió a sus genitales y comenzó a captar la escena con su teléfono. «No podemos admitir la ausencia del referido consentimiento», subraya el tribunal. Principalmente porque ambos habían formado pareja tiempo atrás, incluso convivido, y ese día ella, que al parecer estaba ya con otra persona, acudió a casa de Fausto de forma voluntaria. «Resulta, por tanto, más lógico y natural pensar que la disconformidad de la apelante fue con la grabación, no con el acto sexual en sí que se estaba realizando, cuyas exigencias corporales vetan la posibilidad de no participación de la mujer salvo en supuesto de violencia», concluye la Audiencia.

Negativa

La grabación, según deduce el tribunal, se produjo de manera «no oculta». Cree que Fausto cogió su móvil y con una mano grabó la escena «en la distancia mínima que las circunstancias le permitían». Al darse cuenta Fidela, «mostró airadamente su negativa». El episodio desembocó en una «fuerte discusión», durante la que el móvil acabó con daños, pues ella se apresuró a quitar al aparato la tarjeta de memoria.

El delito cuya comisión se discutía está tipificado en el artículo 197 del Código Penal, que castiga un control audiovisual «clandestino» -recalca la sentencia- para descubrir los secretos de otro o vulnerar su intimidad. Y en este desencuentro sexual de Fausto y Fidela la Justicia no ve esa clandestinidad, pues cree que, como él sostuvo, el vídeo se hizo como «juego sexual» y a la vista de ella. «Cosa distinta -añade- es que no lo permitiera y tan pronto se apercibió lo impidiera. Pero entendemos que ello no es propiamente una grabación atentatoria de la intimidad».