Abre al tráfico la calle Elvira Estado en el que se encontraba calle Elvira tras la caída de parte del edificio. / Alfredo Aguilar El edificio con riesgo de derrumbe ha quedado asegurado JOSÉ RAMÓN VILLALBA GRANADA Viernes, 16 marzo 2018, 21:34

La calle Elvira está abierta al tráfico desde hoy sobre las 20.30 horas después de que hayan subsanado los problemas para asegurar el edificio de la calle Elvira número 140 que presentaba riesgo de derrumbe.

Los propietarios del inmueble han contratado los servicios de una empresa que estuvo toda la mañana y tarde trabajando para derruir la torreta del edificio y retirar la cornisa que aún quedaba. También han apuntalado el resto del inmueble para evitar su demolición, que en un principio se barajó como posibilidad debido al mal estado que presenta.

La apertura de la calle Elvira al tráfico ha mantenido las cámaras de la Gran Vía apagadas hasta hoy, pero mañana sábado volverán a encenderse. «Decidimos no habilitar las cámaras –hoy porque la mayoría de los ciudadanos no lo hubieran sabido y ello hubiera sido jugar sucio para emitir multas. Por ello, hemos actuado de buena fe, como no podía ser de otra manera, y las cámaras de Gran Vía se encenderán mañana sábado».

Una grúa de grandes dimensiones instalada en la calle Elvira durante la jornada de ayer fue la que permitió a los operarios trabajar subidos a una cesta y abordar la destrucción de la torreta desde la parte superior del inmueble, así como el resto de cornisa que quedó tras el desprendimiento de dos metros lineales el jueves a las 7.15 horas de la mañana.

La calle Elvira ha estado cortada al tráfico desde el jueves a las 7.15 horas hasta hoy a las 20.30 horas. Los dos metros de cornisa desprendidos no originaron daños en vehículos ni en personas cuando cayeron. Fue un particular quien avisó al 112 de emergencias y hasta el lugar se desplazaron Bomberos y Policía Local de Granada que decidieron cerrar la calle al paso de vehículos.