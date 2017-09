Más de 85.000 alumnos dan la bienvenida al curso en la provincia

Un total de 84.857 de granadinos han iniciado este lunes el curso escolar 2017/2018 en el segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial. Es la primera fase en la reincorporación a la nueva temporada escolar, que proseguirá el viernes con el resto de niveles, que en el caso de la capital regresarán a las aulas el lunes. Y con la ‘vuelta al cole’, también llegan los reencuentros y despedidas a las puertas de los centros.

A la entrada de Regina Mundi, Adrián y Luisma sonreían de oreja a oreja junto a su madre, Toñi. Los ‘peques’ estaban a punto de tomar el primer contacto con sus compañeros y nuevos profesores. “Tengo ganas de meterme dentro para ver a mis amigos”, explicaba Adrián mirando de reojo a la puerta del cole. A Toñi le ha costado “más trabajo” volver a la rutina: “Como son más grandes ya no me dan tanto trabajo en casa y no tenía tantas ganas, pero ya la rutina tenemos que recuperarla”, bromeaba. Y entre la rutina, el tráfico: “Nosotros venimos de Huétor Vega y cogemos una ruta por el Zaidín en el que casi no hay coches, el lío que hay ahora es normal”. Hacía referencia a los coches estacionados en doble fila en la calle Arabial y el trasiego en el paso de peatones, vigilado por una pareja de policías locales.

Ellos han sido testigos de lujo en muchos colegios de las sonrisas y los abrazos de reencuentro, que han predominado sobre las lágrimas. Pero las ha habido, sobre todo entre los más pequeños. En la mayoría de los centros, la entrada se ha escalonado, de tal forma que los alumnos de tercer ciclo de Primaria (sexto y quinto curso) han sido los primeros en estrenar curso. Un quebradero de cabeza para las familias con niños en distintos niveles. Los más pequeños de la casa se han incorporado en buena parte de los colegios a partir de las once, y es a esa hora cuando se ha escuchado algún llanto que los padres, mochila al hombro, trataban de mermar.

En el CEIP Genil, junto al río, los niños entraron al patio a tropel nada más abrirse las puertas. Dentro, los los profesores trataban de ordenar a sus pupilos en tres indisciplinadas filas. Y cuando los menores enfilaban las escaleras, movían la mano en un adiós a sus padres, el primero de todos los que llegarán a lo largo del curso. Angélica Reyes, presidenta de la AMPA del Genil, resumía uno de los problemas de estos días: “Vienen de levantarse a las once y ahora les toca madrugar, y eso es difícil”. Pero el duro despertar del primer día de cole queda atrás con el primer intercambio de impresiones sobre el verano, anticipado a través de las redes sociales: “Tenían ganas de verse, con esto de que ya tienen móviles y demás están en contacto y hablan, pero tenían ganas de verse”.

El ‘cheque libro’ alivia los preparativos de los primeros días de septiembre. Pero en esta jornada de presentación, los menores llegarán a casa con el listado del material que necesitarán a lo largo del primer trimestre. Toca ajustar el bolsillo para completar las últimas compras previas a la actividad normal del curso. Mañana llega el horario completo, “lo serio”, como decía uno de los pequeños a las puertas.

Aunque las plantillas docentes se incorporaron el pasado 1 de septiembre, hoy es también un día especial para ellos. La directora del Genil, María Begoña Chacón, hablaba de “ilusión” con la vuelta, “hasta en los más veteranos”. Pero también de los problemas a los que deben hacer frente durante estos primeros días: “Algunas carencias de profesorado. Tenemos menos recursos que el curso pasado, pero con lo que tenemos hemos intentado acoplar a todos los tutores en sus tutorías, cubrir los planes y proyectos y lo hemos conseguido. Si se van viendo algunos errores los iremos puliendo poquito a poco”.

Hoy es día de estreno también en lo referente a infraestructuras. En este colegio, por ejemplo, han instalado unos baños en los vestuarios del patio, para que los alumnos no tengan que entrar al interior del edificio en el recreo. Una reforma desarrollada por la AMPA gracias al dinero recaudado en la cruz que instalaron en mayo.

Pero en la provincia, el curso llega con infraestructuras nuevas, como las de los colegios de Restábal y Alomartes, que han sido construidos en una ubicación diferente de la que tenían, mientras que el CEIP Miguel de Cervantes de Armilla y el Virgen de Fátima de Lancha del Genil estrenan también nuevos aularios.

La delegada del Gobierno, Sandra García, el delegado territorial de Educación, Germán González, y el alcalde de Beas de Granada, Manuel Martín, han inaugurado el curso escolar acompañando en su primer día de clase a la comunidad educativa del Colegio de Educación Infantil y Primaria 'Virgen de la Cabeza', un colegio público situado en Beas de Granada, donde han podido constatar que el nuevo curso comienza con total normalidad.

García ha querido incidir en la colaboración “fundamental” de los ayuntamientos con la Junta para la puesta a punto de todos los equipamientos y servicios y ha destacado que este nuevo año académico también estará marcado por las medidas de apoyo al profesorado público, entre ellas la mejora de las condiciones laborales que ha supuesto la contratación de más de 2.600 nuevos docentes en Andalucía, el refuerzo de la formación permanente y la intensificación de las iniciativas ya en marcha para desburocratizar la administración educativa.

Por su parte, González ha apostado por “la democratización del éxito escolar como objetivo prioritario de la educación pública”, algo que se traduce en diferentes paquetes de medidas de apoyo a las familias, entre las que se cuentan becas propias, ayudas para erradicar el absentismo, bonificaciones en comedores y aulas matinales, transporte y libros de texto gratuitos o acompañamiento escolar.

Entre las novedades más destacadas para este curso está la puesta en marcha de nuevos proyectos de mejora de las competencias lingüística y matemática, además de una nueva Estrategia para la Convivencia Escolar de Andalucía que reforzará medidas para atender a los grupos más vulnerables y al fenómeno de acoso escolar y ciberacoso.

Asimismo, se estrenan nuevos programas bilingües en 12 colegios repartidos por toda la provincia, entre los que se cuentan tres colegios de Almuñécar, los CEIP de Molvízar y Zafarraya, así como el ‘Inmaculada del Triunfo’ y ‘Eugenia de Montijo’ en la capital, mientras que en el área metropolitana se suman el CEIP ‘Nuestra Señora de las Angustias’, de Huétor Vega, el CEIP ‘Nazaríes’ de Armilla, y los nuevos colegios de Churriana de la Vega y Maracena, donde además se incorpora el CEIP ‘Emilio Carmona’.

También están de enhorabuena los colegios ‘Alfaguarilla’ de Alfacar, ‘Cervantes’, de Lobres, 'Madrigal y Padial' de Vélez de Benaudalla y ‘Profesor Tierno Galván’ de Pulianas, en los que se ponen en marcha nuevos comedores escolares, un servicio que desde este curso garantiza una plaza a cualquier alumno o alumna cuyos progenitores o tutores legales tengan ambos un trabajo remunerado.