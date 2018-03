250.000 vidas después de Cecilia 01:44 El nacimiento de Cecilia inauguró el Clínico hace 65 años, ella volvió ayer al centro a visitar a los recién nacidos, ya que hoy cierra ese hospital. En la foto, abraza a Eva. / ALFREDO AGUILAR Cecilia, la primera niña nacida en el Clínico, visitó ayer a los últimos bebés alumbrados en ese hospital y abrazó a Eva, llegada al mundo en el mismo lugar que ella pero 65 años después. El hospital Clínico cierra hoy sus puertas tras haber acogido el nacimiento de un cuarto de millón de granadinos ÁNGELES PEÑALVER Sábado, 24 marzo 2018, 01:23

Era un día de esos de emoción contenida en un sitio tan profesionalizado como un hospital. Algunas ginecólogas, como la doctora Susana Pardillo, andaba por los pasillos del hospital universitario San Cecilio -el Clínico- grabando vídeos, tratando de inmortalizar el lugar donde ha trabajado durante 20 años. «Hay tensión, nervios por el cambio y la mudanza al PTS. Tenemos pena por dejar esto. Es un edificio antiguo, pero hemos vivido muchas emociones dentro», confesaba Pardillo. Al hospital donde han nacido tres generaciones de granadinos -unos 250.000 niños- y se han formado otras tantas de médicos se le para hoy el corazón. A las ocho de la mañana, el Clínico cierra sus puertas para siempre. En él, desde hace un año y medio, sólo se atendía en Urgencias a mujeres y niños y las ginecólogas y pediatras han estado trabajando en una especie de destierro que complicaba la asistencia en ocasiones, por ejemplo, por la falta de celadores. Aún así, ayer había congoja por la mudanza a otro lugar. La pena y los años vividos se echaron de golpe encima de los sanitarios, empeñados en sacar adelante la tarea hasta el último momento.

«Esto era un centro de beneficencia y mis padres, de Limones, no tenían Seguridad Social» Cecilia Molina | Primera niña nacida en el Clínico

La doctora África Caño -nerviosa- también llegaba ayer a las lágrimas recordando los miles de partos allí asistidos, desde sus sobrinos a los hijos de las compañeras. Treinta años de alumbramientos. Alegre por la mudanza a un hospital más moderno y por reencontrarse con sus compañeros, a la vez evocaba a las parturientas que perdieron a sus bebés entre esas cuatro paredes y los lazos tan fuertes establecidos con algunas de ellas. Y narraba con humor aquel parto de hace décadas en que -como la madre estaba relajada y ya había tenido muchos hijos antes- dejó que pasaran a acompañarla varios inexpertos estudiantes de enfermería que terminaron aplaudiendo y llorando enfervorizados después de que el bebé llegara al mundo. «Yo cuando asomé la cabeza al paritorio y vi aquel jaleo les iba a empezar a regañar, pero luego pensé... qué cosa más tierna», añadía la doctora con «el corazón encogido».

Una visita para la historia

Por los pasillos del hospital, donde ya pesaba la tranquilidad previa al cierre, volvió ayer a andar, diminuta y enérgica a la vez, Cecilia Molina Yeguas, la primera niña que nació en los pabellones del Clínico hace 65 años, cuando el centro abrió sus puertas. Cecilia, enfermera jubilada, ejerció en el área de Traumatología del hospital, y ayer se acercó sigilosa y contenida, como ella es, a visitar a los últimos bebés nacidos en San Cecilio. «Esta es mi casa».

Conchi y Fernando, después de que los médicos les presentaran a Cecilia y les contaran su historia, estuvieron encantados de que 'la abuela' del Clínico abrazara a su pequeña Eva, un precioso bebé de tres kilos doscientos gramos de peso y toneladas de vida. Eva fue la penúltima recién nacida en esa institución, donde a última hora de ayer también llegó al mundo la pequeña Samara, hija de Dayane y Jefferson, jóvenes padres primerizos.

«Hasta el último momento no hemos sabido si iba a ser posible que naciera aquí. Estamos felices» Conchi y Fernando, papás de Eva, Penúltimo bebé de San Cecilio

El abrazo que sí le pudo dar Cecilia -quien partía de viaje ayer por la tarde- a la pequeña Eva condensaba 65 años de historia, la de los 250.000 granadinos nacidos en ese mismo lugar. «Este sitio es mi vida -decía emocionada la segunda- aquí he aprendido mucho y llegué a ser enfermera por haber nacido en él». «Qué bebé más precioso habéis tenido y es un orgullo que nazca en el Clínico», apostillaba Cecilia. Aún era pronto para plantearse qué profesión elegirá Eva o qué le deparará a ella la vida.

«Sabíamos lo del cierre del hospital y estuvimos dudando hasta última hora sobre si Eva iba a poder nacer aquí, pero finalmente ha sido que sí y ha ido todo muy bien», narraban Conchi y Fernando muy felices.

Frente a ellos, Cecilia hacía carantoñas a Eva mientras defendía su antiguo centro de trabajo como si de un hijo se tratase, con todos sus defectos y virtudes. «Fui la primera niña que nació aquí, en los pabellones antiguos. Esto era un centro de beneficencia y mis padres, que eran del pequeño pueblo de Limones, no tenían Seguridad Social. Mi padrino fue don Emilio Muñoz Fernández, el catedrático de Farmacología y director del hospital. Luego, gracias a eso, hice la residencia de enfermería y terminé trabajando aquí», narraba la señora, a quien los administradores del sanatorio por aquel entonces corrieron a inscribirla en el Registro Civil bajo el nombre de Cecilia. Eran otros tiempos.

«A mi padre no le gustó aquello. Él dijo que yo me tenía que llamar como él. En el bautizo me pusieron Cecilia Francisca y la familia me empezó a llamar Paqui, Paqui, Paqui, Paqui...», confesaba divertida la visitante antes de despedirse afectivamente de las doctoras África y Susana y de los padres de Eva.

Hoy por la mañana se trasladarán las pocas mujeres y niños que queden ingresados en el Clínico con rumbo al hospital del PTS. Allí empieza una nueva vida sanitaria, una nueva vida en la historia de Granada.